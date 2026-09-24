Estados Unidos va contra redes de turismo de maternidad: restringirá visas a quienes faciliten viajes

Donald Trump, que ha endurecido los controles migratorios. Foto: AFP/Getty

El Departamento de Estado de Estados Unidos anunció nuevas restricciones de visa contra personas y organizaciones involucradas en el llamado turismo de maternidad, una práctica en la que extranjeros viajan al país con el objetivo de que sus hijos nazcan en territorio estadounidense y obtengan la ciudadanía por nacimiento.

La medida apunta principalmente contra agencias, intermediarios y operadores que organizan este tipo de viajes y que, según las autoridades, obtienen ganancias ofreciendo asesoría para ingresar al país con ese propósito.

Birth tourism is a practice that defrauds our immigration and Medicaid systems. Today @SecRubio announced a new visa restriction policy to target those who engage in or profit from this fraud.https://t.co/WFWK6J6ucG — Department of State (@StateDept) September 23, 2026

¿Qué es el turismo de maternidad?

El turismo de maternidad consiste en viajar a Estados Unidos durante el embarazo para que el bebé nazca en ese país y pueda acceder automáticamente a la ciudadanía estadounidense.

De acuerdo con Washington, existen redes comerciales que promocionan estos servicios en distintos países, ofreciendo paquetes que incluyen trámites, hospedaje, atención médica y asesoría migratoria.

Las autoridades sostienen que algunas de estas organizaciones incluso instruyen a sus clientes para ocultar el verdadero motivo de su viaje al momento de solicitar una visa.

¿A quiénes afectará la medida?

Las nuevas restricciones no están dirigidas únicamente a las mujeres embarazadas.

El anuncio contempla sanciones migratorias contra:

Propietarios y operadores de agencias de turismo de maternidad .

. Intermediarios que asesoran a solicitantes de visa .

. Personas que ayuden a ocultar el motivo real del viaje .

. Profesionales o proveedores médicos extranjeros que participen conscientemente en estos esquemas.

que participen conscientemente en estos esquemas. Cualquier persona que facilite o promueva este negocio.

La consecuencia principal será la cancelación o negativa de visas para ingresar a Estados Unidos.

El argumento de Washington

La administración estadounidense afirma que estas redes han convertido la ciudadanía por nacimiento en un negocio lucrativo y que algunas cobran decenas de miles de dólares por organizar los viajes.

Según el gobierno, además de generar presuntos fraudes migratorios, estas prácticas también pueden representar costos para programas públicos de salud cuando los servicios médicos no son cubiertos de manera adecuada.

Un endurecimiento más de la política migratoria

La decisión forma parte de una estrategia más amplia impulsada por la administración de Donald Trump, que ha endurecido los controles migratorios y aumentado las restricciones en distintos procesos relacionados con el ingreso y permanencia de extranjeros en el país.

Con esta nueva política, las autoridades buscan dificultar la operación de las empresas y redes que promocionan el nacimiento de bebés en territorio estadounidense como una vía para obtener beneficios migratorios futuros.

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