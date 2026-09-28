Investigan homicidio culposo en IMSS de Durango por muerte de cinco recién nacidos; buscan a responsables

Abogado de familias denuncia homicidio culposo Foto: Omar Hernández

El abogado Fermín Flores, representante legal de los padres de los cinco recién nacidos fallecidos en un hospital del IMSS en Durango, confirmó la presentación de denuncias penales por homicidio culposo con responsabilidad profesional médica.

El litigante explicó que este es uno de los principales delitos que investiga el Ministerio Público, mientras las autoridades buscan determinar las circunstancias que provocaron la muerte de los bebés.

“El principal delito es el de homicidio culposo con responsabilidad profesional médica. Ese es uno de los tantos delitos, ese es el principal que está siguiendo el Ministerio Público”, señaló Fermín Flores.

Investigación por muerte de recién nacidos lleva 50% de avance

El abogado indicó que la investigación registra aproximadamente 50% de avance y aseguró que ya existen personas identificadas dentro de las indagatorias. Sin embargo, explicó que no puede revelar el número de personas involucradas ni sus cargos o calidad dentro de la investigación, debido a que el proceso continúa abierto.

“No puedo decirles cuánto ni el número, ni las personas ni la calidad, porque pueden estar viendo la entrevista y van a saber que ya hay avance”, explicó.

Flores señaló que las denuncias fueron presentadas contra quien resulte responsable, mientras el Ministerio Público determina las posibles responsabilidades.

¿Qué delitos se investigan por las muertes?

El representante legal explicó que la Fiscalía mantiene abiertas distintas líneas de investigación para esclarecer las circunstancias en las que murieron los recién nacidos.

Entre las hipótesis mencionadas por el abogado se encuentran una posible mala praxis, una eventual alteración de certificados de defunción y el posible ejercicio indebido de la profesión.

No obstante, el propio abogado aclaró que algunas de estas posibilidades corresponden a líneas de investigación y no son hechos acreditados hasta el momento.

“Pudiéramos estar hablando de mala praxis, igual y donde se altera certificado de defunción, pudiera… es una opinión, no es algo certero”, puntualizó.

Las investigaciones deberán determinar si existieron conductas u omisiones que pudieran constituir delitos y, en su caso, establecer quiénes serían los responsables.

Familias de los recién nacidos esperan avances

Los padres de los cinco bebés fallecidos continúan a la espera de resultados de las investigaciones y del cumplimiento de los acuerdos establecidos con las instituciones involucradas.

El caso se originó a partir del brote bacteriano registrado en un hospital del IMSS en Durango, que derivó en la muerte de los recién nacidos y en investigaciones para determinar las causas de las defunciones.

La Fiscalía continuará con la integración de las carpetas de investigación para establecer las circunstancias de los fallecimientos y determinar si existen responsabilidades penales.

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