¡Casi 30 pesos el kilo de jitomate! ¿Dónde comprarlo más barato?

¿Dónde comprarlo más barato el jitomate?. Foto: Cuartoscuro

El precio del jitomate registró un incremento de 22.79% durante la primera quincena de septiembre de 2026, de acuerdo con datos del Índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC) del Inegi, por lo que este alimento básico para los hogares mexicanos puede representar un mayor gasto.

El aumento se refleja en los precios que ofrecen distintos supermercados, donde el kilo de jitomate Saladet puede encontrarse desde 12.90 pesos hasta cerca de 30 pesos, dependiendo del establecimiento, la zona y la disponibilidad del producto.

En la primera quincena de septiembre 2026, el Índice Nacional de Precios al Consumidor #INPC presentó un nivel de 146.010 y representó un aumento de 0.33% respecto a la quincena previa. Con este resultado, la inflación general anual fue de 3.42%.



Por componente, la inflación… pic.twitter.com/g1n27l9QVD — INEGI INFORMA (@INEGI_INFORMA) September 24, 2026

¿Cuánto subió el precio del jitomate?

Durante la primera quincena de septiembre, el jitomate registró una variación de 22.79%, de acuerdo con el Inegi, y se ubicó como el producto genérico con mayor incidencia al alza sobre la inflación general durante ese periodo. El aumento implica que las familias deben destinar una mayor cantidad de dinero para adquirir la misma cantidad de jitomate que en semanas anteriores.

De acuerdo con los datos proporcionados, el producto tuvo una incidencia de 0.105 puntos porcentuales sobre la inflación general durante la primera quincena de septiembre. En términos anuales, el precio del jitomate acumuló una variación de 25.77%, lo que refleja el cambio registrado en su costo frente al mismo periodo del año anterior.

¿Dónde venden más barato el jitomate?

Los precios disponibles en plataformas en línea de diferentes supermercados muestran una diferencia importante entre establecimientos.

Para el jitomate Saladet, los precios aproximados reportados son:

Bodega Aurrera: 12.90 pesos por kilogramo.

Foto: Aurrera

Walmart: 27 pesos por kilogramo.

Foto: Walmart

Soriana: 29.90 pesos por kilogramo.

Foto: Soriana

Quién es Quién: entre 18 y 27 pesos por kilogramo, dependiendo del establecimiento.

Foto: Quién es quién en los precios

Con estos precios de referencia, Bodega Aurrera presenta el costo más bajo de los establecimientos comparados, aunque el precio final puede cambiar de acuerdo con la sucursal, la ciudad, las promociones y la disponibilidad. Por ello, antes de realizar la compra es recomendable consultar el precio vigente en la tienda correspondiente.

¿Por qué el aumento del jitomate afecta a las familias?

El jitomate forma parte de numerosos platillos de la cocina mexicana, por lo que los cambios en su precio pueden repercutir en el gasto destinado a la alimentación. Un incremento de más de 20% en un producto de consumo frecuente puede modificar la cantidad adquirida por las familias o llevar a buscar alternativas con precios más accesibles.

La diferencia entre los establecimientos también permite encontrar opciones con un menor costo. En el caso de los precios de referencia consultados, la diferencia entre el precio más bajo y el más alto es de 17 pesos por kilogramo.

Precio del jitomate puede variar según la tienda

Los precios de frutas y verduras pueden cambiar con frecuencia debido a factores como la oferta disponible, la temporada, la distribución y las condiciones del mercado. Por esta razón, los precios señalados corresponden a referencias y no deben considerarse como una tarifa nacional fija.

Si una familia busca reducir el gasto en este producto, comparar precios antes de comprar puede representar una diferencia en el presupuesto, especialmente cuando se trata de compras semanales. El aumento registrado por el Inegi durante la primera quincena de septiembre coloca al jitomate entre los productos que más contribuyeron al comportamiento de los precios durante ese periodo.

Si tienes una denuncia, reporte o inquietud, comunícate al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Estamos para escucharte y darle voz a tu historia.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.