Tras la captura de alcalde Miguel “Quetu”, detienen a excomisario de Juchitán

John Keny fue comisario de Juchitán, Oaxaca. Foto: FGE Oaxaca

Un día después de la captura de Miguel Sánchez Altamirano, alias “Quetu”, presidente municipal de Juchitán, Oaxaca, autoridades detuvieron a Jhon Keny Moreno, quien fue comisario de Seguridad Pública Municipal de ese municipio.

La detención ocurrió la tarde de este jueves como parte de una segunda etapa del operativo desplegado en Juchitán. De acuerdo con la Fiscalía de Oaxaca, Moreno es señalado por su probable responsabilidad en un delito contra la investigación y seguridad del Estado, relacionado con presunta protección a un grupo delictivo identificado como “Los Cromos”.

En segunda fase de operativo estratégico en el Istmo de Tehuantepec, Fiscalía de Oaxaca junto con Marina y SSPC Federal, capturan a excomisionado de la Policía Municipal de Juchitán



Oaxaca de Juárez, Oax., 24 de septiembre de 2026.- Como parte de la segunda etapa del operativo… pic.twitter.com/0J8cqfazxY — Fiscalía General (@FISCALIA_GobOax) September 24, 2026

¿Quién es Jhon Keny Moreno, excomisario de Juchitán?

Moreno estuvo al frente de la Comisaría de Seguridad Pública Municipal de Juchitán durante al menos dos administraciones. Ocupó el cargo durante los gobiernos de Emilio Montero Pérez y posteriormente de Miguel Sánchez Altamirano, “Quetu”, quien fue detenido el miércoles 23 de septiembre.

Su captura se realizó en un domicilio ubicado entre Juchitán y El Espinal, de acuerdo con los datos obtenidos sobre el operativo.

La Fiscalía de Oaxaca informó que la orden de aprehensión fue ejecutada por elementos de su Unidad de Fuerza de Acción Estratégica, con apoyo de fuerzas federales y estatales.

Fiscalía señala presunta protección a “Los Cromos”

Según la investigación de la Fiscalía General del Estado de Oaxaca, el excomisario habría brindado protección a “Los Cromos”, grupo que las autoridades identifican como una célula relacionada con el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) en la región.

La acusación forma parte de la investigación que también llevó a la detención de “Quetu” y de otra persona identificada como Carlos Alberto “N”, alias la “Parka”, durante la primera etapa del operativo.

La Fiscalía señala que ambos detenidos presuntamente habrían participado en acciones para encubrir o favorecer las actividades de ese grupo delictivo. En el caso de “Quetu”, las autoridades le atribuyen de manera preliminar extorsión agravada y delitos contra la seguridad del Estado.

Estas acusaciones corresponden a la investigación de las autoridades y deberán ser determinadas por las instancias judiciales correspondientes.

Ya son tres detenidos tras operativo en Juchitán

Con la captura de Moreno, suman tres personas detenidas durante las dos etapas del despliegue realizado en Juchitán.

El primero fue Miguel Sánchez Altamirano, “Quetu”, presidente municipal de Juchitán, detenido el 23 de septiembre. Junto con él fue aprehendido Carlos Alberto “N”, alias la “Parka”.

Un día después, la Fiscalía informó sobre la detención del excomisario Jhon Keny Moreno.

Tras su captura, Moreno quedó a disposición de la autoridad correspondiente mientras continúan las investigaciones sobre su presunta relación con las actividades atribuidas a “Los Cromos”.

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