Marco Antonio Regil reconoce que no hubo empatía con Paola Rojas por el caso Zague tras comentarios de Aleks Syntek

Marco Antonio Regil habló con Paola Rojas en Monterrey. Foto: Cuartoscuro

El conductor Marco Antonio Regil pidió disculpas a la periodista Paola Rojas al retomar un episodio doloroso en la vida de la periodista: la exposición de un video sexual de su expareja, Luis Roberto Alves, conocido como “Zague”.

Aunque ya pasaron ocho años desde lo ocurrido con el exfutbolista, el tema salió nuevamente a flote debido a los comentarios del cantautor Aleks Syntek, quien volvió a mencionar a ambos en un video compartido en redes sociales.

Por su parte, Marco Antonio Regil retomó el tema e hizo una reflexión en la que, a pesar de no tener algo que ver con el caso, consideró que tenía que pedirle una disculpa a Paola Rojas por no haber tomado en cuenta el daño que el tema le hizo a ella y a su familia.

El encuentro entre ambos ocurrió el pasado 23 de septiembre en Monterrey, Nuevo León, durante la presentación del libro “Renacer de las Cenizas”, de Estiben Handal.

El conductor dijo que mucha gente tomó el hecho como una broma y cometió un error al replicarlo.

Incluso, el tema se volvió viral y algunas personas lo repetían constantemente

“Me incluyo con todos los mexicanos que no pensamos en Paola y que no tuvimos consciencia ni empatía. Darnos cuenta del error es muy importante para no repetirlo”, mencionó el pasado miércoles frente a Paola.

Consideró que todos los mexicanos le deben una disculpa a la periodista por algo que permaneció durante mucho tiempo en las redes sociales.

“Me uno con todos los mexicanos que cometimos ese error al continuar una, algo que parecía una broma y no detenerte a pesar… Yo también te ofrezco una disculpa, yo creo que todo México te debemos una disculpa”, señaló Marco Antonio Regil.

Asimismo, le agradeció por ser tan madura e inteligente emocionalmente ante el tema que volvió a mencionarse en redes sociales por el cantante de pop mexicano.

¿Por qué Aleks Syntek trajo el tema de “Zague” y Paola Rojas?

El tema comenzó a llamar la atención después de una transmisión en vivo de Aleks Syntek, realizada días después del episodio que protagonizó durante su concierto del 15 de septiembre en la alcaldía Benito Juárez.

Durante ese live, el cantante comenzó a mencionar a distintas figuras históricas, artistas y personajes públicos como parte de una improvisación. En medio de sus comentarios hizo referencia a Zague y posteriormente mencionó a Paola Rojas.

Syntek dijo: “Paola Rojas es la culpable de lo que hizo Zague”, una afirmación cuyo sentido no explicó durante la transmisión.

Paola Rojas respondió a los comentarios de Aleks Syntek

Paola Rojas respondió a #AleksSyntek luego de que el cantante retomara públicamente el episodio que involucró a #Zague y que, según la periodista, dañó a su familia. Rojas aseguró que siempre ha respetado la trayectoria musical de Syntek, pero le pidió no volver a involucrarla ni… pic.twitter.com/nrhiyIY7PB — Uno TV (@UnoNoticias) September 22, 2026

El pasado lunes 21 de septiembre, Paola Rojas habló sobre los comentarios del cantante durante el programa “De pisa y corre”.

La conductora señaló que siempre ha respetado a Syntek y su trayectoria musical, pero le pidió que no volviera a involucrarla ni trajera de regreso un episodio difícil de su vida.

“Siempre lo he respetado, me parece que es un gran músico y por eso lamento lo que está pasando con él. Lo lamento también porque sé que tiene familia. Yo también tengo familia”, señaló.

Explicó que fue un episodio difícil que ya hizo suficiente daño.

“Le pido a Aleks Syntek que conmigo no se meta y que no traiga de regreso a la memoria un episodio muy desafortunado que ya nos dañó lo suficiente como familia”, recalcó.

Rojas cerró entonces su mensaje con otra petición: “Conmigo no te metas, Aleks, porque yo siempre te he respetado. Así que sigamos así, por favor”

Aleks Syntek pide disculpas a Paola Rojas

Posteriormente, Paola Rojas confirmó que Aleks Syntek se comunicó con ella para ofrecerle una disculpa después de los comentarios que hizo en su video

“Aleks Syntek me buscó, me ofreció una disculpa de corazón y yo también de corazón lo perdoné y doy el tema por concluido”, declaró Rojas

La periodista explicó que Syntek reconoció que se había equivocado con sus comentarios y que, después de hablar con él en privado, decidió no continuar con la confrontación pública

“Él reconoce que se equivocó y yo reconozco que es de humanos equivocarse y se acabó. Le doy la vuelta a la página y todo bien con Aleks Syntek”, señaló

Rojas, además de aceptar la disculpa, agradeció las muestras de apoyo en redes sociales y pidió que ese apoyo de la gente no se convirtiera en ataques contra Syntek

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