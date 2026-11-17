Donald Trump, presidente de Estados Unidos. Foto: AFP

La derrota del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en las elecciones de medio mandato representa un desafío para sus aliados en América Latina y podría someter sus acuerdos con Washington a un mayor escrutinio, de acuerdo con analistas citados por la agencia AFP.

Durante su segundo mandato, Trump impulsó una estrategia para acercar a América Latina a Estados Unidos mediante acuerdos políticos, presiones comerciales y acciones militares. Sin embargo, el resultado electoral abre un nuevo escenario para los gobiernos que respaldaron abiertamente al mandatario.

Fernando Cvitanic, profesor de Relaciones Internacionales de la Universidad de La Sabana, consideró que Argentina y Colombia hicieron una apuesta riesgosa al apoyar al Partido Republicano. A su juicio, las relaciones con Washington podrían dejar de ser tan fluidas.

Demócratas preparan mayor vigilancia sobre las políticas de Trump

Cuando la nueva mayoría demócrata asuma sus funciones en enero, las decisiones de la administración estadounidense y sus alianzas en la región podrían enfrentar un mayor control legislativo.

Abelardo Rodríguez Sumano, investigador de la Universidad Iberoamericana, anticipó más exigencias de rendición de cuentas.

Por su parte, Michael Shifter, del centro de estudios The Inter-American Dialogue, señaló que varios gobiernos aliados de Trump ya enfrentaban problemas de popularidad y dificultades para cumplir sus promesas en materia económica, seguridad y combate a la corrupción.

El investigador advirtió que la afinidad personal con el presidente estadounidense no será suficiente para mantener una relación productiva con Washington.

En Colombia, el canciller Omar Bula se disculpó la semana pasada por una serie de publicaciones antiguas en redes sociales en las que atacaba a destacados demócratas estadounidenses y afirmó que dichos comentarios habían sido “inapropiados e irrespetuosos”.

Venezuela y ataques en el Caribe, bajo escrutinio

Entre los temas que podrían generar investigaciones están las acciones de Estados Unidos en Venezuela y los ataques contra embarcaciones señaladas como presuntas unidades del narcotráfico en el Caribe y el Pacífico oriental.

Según el recuento citado por AFP, esos ataques dejaron alrededor de 235 personas muertas. Legisladores ya solicitaron investigaciones, mientras que organizaciones de derechos humanos cuestionaron la legalidad de los bombardeos y advirtieron que podrían constituir ejecuciones extrajudiciales.

También podrían revisarse los acuerdos de Washington con el gobierno interino venezolano, encabezado por Delcy Rodríguez.

Brasil espera una relación más pragmática con Washington

Otro revés para el bloque conservador fue la victoria del presidente izquierdista de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, que frenó la tendencia regional con una sorpresiva victoria sobre el senador de derecha Flávio Bolsonaro en las elecciones de octubre.

El gobierno de Brasil espera que la victoria demócrata refuerce las voces más moderadas dentro de la administración de Trump, con quien ha mantenido relaciones tensas.

Una fuente del gobierno brasileño bajo condición de anonimato señaló que la derrota de Trump podría representar una “oportunidad para una normalización pragmática” de los vínculos entre ambos países.

Escudo de las Américas bajo la lupa

La coalición Escudo de las Américas, impulsada por Trump para combatir a los cárteles y que reúne a más de una docena de países, también podría quedar bajo revisión.

México y Brasil no forman parte de ese bloque. El gobierno brasileño espera que el avance demócrata fortalezca las voces moderadas dentro de la administración estadounidense y abra una oportunidad para normalizar la relación bilateral.

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