Vacaciones de diciembre. Foto: Cuartoscuro

La Secretaría de Educación Pública (SEP) estableció que las vacaciones de invierno del ciclo escolar 2026-2027 comenzarán el lunes 21 de diciembre en preescolar, primaria y secundaria.

El periodo vacacional, contemplado en el calendario escolar 2026-2027, establece 185 días de actividades para educación básica y 190 días para las escuelas normales y demás instituciones dedicadas a la formación de maestras y maestros.

Por ello, la SEP estableció que las vacaciones escolares de invierno comenzarán el lunes 21 de diciembre de 2026, toda vez que los alumnos regresarán a clases el jueves 7 de enero del 2027.

De esa forma, los estudiantes de educación básica tendrán 16 días naturales de asueto, o 19 días consecutivos si se consideran los fines de semana.

El periodo vacacional termina formalmente el 5 de enero; sin embargo, el calendario marca el día 6 como suspensión de labores docentes, por lo que maestros y alumnos volverán a las aulas al día siguiente.

Fechas de vacaciones navideñas

Viernes 18 de diciembre de 2026: último día de clases.

Lunes 21 de diciembre de 2026: inicio oficial de las vacaciones de invierno.

Martes 5 de enero de 2027: último día del periodo vacacional.

Miércoles 6 de enero de 2027: suspensión de labores docentes.

Jueves 7 de enero de 2027: regreso a clases.

Estas fechas aplican para las escuelas públicas y particulares incorporadas al Sistema Educativo Nacional (SEN) de los siguientes niveles:

Educación preescolar.

Educación primaria.

Educación secundaria.

Días sin clases en escuelas en lo que resta de 2026

Todavía quedan estos días de asueto en las escuelas de educación básica en lo que resta de este 2026:

Viernes 27 de noviembre: Consejo Técnico Escolar (CTE). No hay clases para los alumnos.

Consejo Técnico Escolar (CTE). No hay clases para los alumnos. Lunes 21 de diciembre: comienzan las vacaciones de invierno, que se extienden hasta el martes 5 de enero de 2027.

comienzan las vacaciones de invierno, que se extienden hasta el martes 5 de enero de 2027. Viernes 25 de diciembre: Navidad. Suspensión de labores docentes dentro del periodo vacacional.

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