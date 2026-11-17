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El consumo privado en México registraría un crecimiento anual de 0.5% durante octubre de 2026, mientras que en septiembre habría aumentado 1.2%, de acuerdo con las estimaciones del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), difundidas este martes 17 de noviembre mediante el Indicador Oportuno del Consumo Privado (IOCP).

El organismo también estimó que, en su comparación mensual, el consumo privado habría registrado un incremento de 0.1% tanto en septiembre como en octubre de este año.

Las cifras corresponden a estimaciones adelantadas del Indicador Mensual del Consumo Privado (IMCP), por lo que todavía no representan los resultados definitivos de este indicador.

De acuerdo con el Inegi, las estimaciones se elaboraron con cifras desestacionalizadas y métodos econométricos. Además, incluyen intervalos de confianza de 95%, que permiten establecer un rango de posibles resultados para cada periodo.

¿Cuánto crecería el consumo privado en México durante septiembre y octubre?

El Indicador Oportuno del Consumo Privado (IOCP) anticipa comportamientos distintos en la variación anual de ambos meses, aunque mantiene la misma estimación de crecimiento mensual.

Los principales resultados publicados por el INEGI son los siguientes:

Septiembre de 2026: crecimiento anual de 1.2% y aumento mensual de 0.1%.

crecimiento anual de 1.2% y aumento mensual de 0.1%. Octubre de 2026: crecimiento anual de 0.5% y aumento mensual de 0.1%.

En cuanto al nivel del índice, cuya base corresponde a 2018, el organismo estimó que el Indicador Mensual del Consumo Privado alcanzaría 114.1 puntos en septiembre y 114.2 puntos en octubre.

Las estimaciones también contemplan los siguientes intervalos de confianza:

Indicador Septiembre Octubre Variación anual 1.2% 0.5% Intervalo anual inferior 0.0% -0.9% Intervalo anual superior 2.3% 1.9% Variación mensual 0.1% 0.1% Nivel del índice 114.1 114.2

Estos resultados son proyecciones estadísticas y no deben interpretarse como cifras definitivas del comportamiento del consumo privado.

¿Qué es el Indicador Oportuno del Consumo Privado del INEGI?

El IOCP es una herramienta estadística del Inegi que permite anticipar el comportamiento del consumo privado en México antes de que se publiquen los resultados oficiales del Indicador Mensual del Consumo Privado.

Su creación respondió a la necesidad de contar con información económica con mayor oportunidad, debido a que el IMCP se difunde aproximadamente nueve semanas después del mes al que corresponden los datos.

Con este indicador, el instituto proporciona una primera estimación dos semanas después del cierre del periodo de referencia y una segunda estimación, más precisa, seis semanas después.

Para elaborar sus proyecciones, el organismo utiliza modelos econométricos y técnicas de aprendizaje automático, con información de frecuencia mensual y diaria.

El propósito es ofrecer datos anticipados sobre el comportamiento del consumo de los hogares mexicanos y complementar las estadísticas oficiales, no sustituirlas.

¿Cuándo se publicarán los datos oficiales del consumo privado?

El Indicador Oportuno del Consumo Privado permite conocer anticipadamente las tendencias del gasto de los hogares, pero sus estimaciones deben distinguirse de los resultados oficiales del IMCP.

El Inegi explicó que el indicador utiliza variables relacionadas estadísticamente con el consumo privado y diferentes modelos de estimación para obtener sus proyecciones.

Los resultados se presentan con variaciones anuales y mensuales, así como con los niveles del índice, todos en cifras desestacionalizadas.

De acuerdo con el calendario incluido en el boletín del organismo, la próxima publicación del IOCP está programada para el 16 de diciembre de 2026, cuando se darán a conocer nuevas estimaciones del comportamiento del consumo privado en el país.

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