Alertan por fraude del “Pensionazo”; adultos mayores entregan dinero y documentos

Adultos mayores, víctimas de fraudes. Foto: Cuartoscuro

El “Pensionazo” es una modalidad de fraude dirigida a personas mayores que promete aumentar el monto de su pensión a cambio de dinero y documentos personales, alertó el Consejo Ciudadano para la Seguridad y Justicia de la Ciudad de México.

De acuerdo con el organismo, en el 81% de los casos reportados las víctimas entregaron dinero por una supuesta gestoría, con cantidades que van de los 4 mil a los 70 mil pesos.

¿Cómo funciona el fraude del Pensionazo?

El contacto con las personas mayores puede comenzar por redes sociales, llamadas telefónicas o de manera presencial. Según los reportes, Facebook concentra 33% de los casos y las llamadas, 24%.

Los supuestos gestores ofrecen incrementar la pensión y solicitan documentos e información personal y financiera para iniciar el trámite.

Entre los datos que piden están la identificación oficial, CURP, número de seguridad social, correo electrónico e información relacionada con la cuenta de AFORE.

Posteriormente, solicitan anticipos para realizar la supuesta gestión. Sin embargo, el riesgo no se limita al dinero entregado.

En 20% de los casos se identificó que los defraudadores solicitaron préstamos a nombre de las personas mayores, quienes después enfrentaron deudas cuyo pago se descuenta de sus propias pensiones.

¿Cómo evitar caer en el Pensionazo?

El Consejo Ciudadano recomienda verificar cualquier trámite directamente con la institución responsable de la pensión o AFORE, utilizando exclusivamente sus canales oficiales.

También llama a desconfiar de las promesas de incrementos garantizados, resultados rápidos o supuestos beneficios que sólo pueden obtenerse mediante intermediarios.

Entre las medidas preventivas destacan:

No entregar documentos ni datos bancarios a desconocidos.

No realizar depósitos anticipados por supuestos impuestos o gastos de gestión.

Consultar con una persona de confianza antes de entregar dinero o aceptar préstamos.

Confirmar la autenticidad de cualquier trámite antes de contratar un servicio.

El organismo recuerda que, por regla general, no se puede aumentar el monto base de una pensión mediante una gestoría.

¿Dónde denunciar el fraude de pensiones?

El Consejo Ciudadano ofrece orientación jurídica y psicológica a través de la Línea de Seguridad y Chat de Confianza 55 5533 5533, disponible las24 horas, los365 días del año, deforma gratuita y confidencial.

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