“Si no crees en Dios, te doy su teléfono”: Francisco Arango advierte sobre la crisis del cáncer infantil en México

El escritor Francisco Arango lanzó en febrero el libro “Si no crees en Dios, te doy su teléfono” y este lunes visitó el noticiario “A las nueve en Uno”, conducido por Pablo Valdés y Rocío Ireta. en donde expuso la difícil realidad del cáncer infantil en México, motivado por sus 25 años de labor altruista y el deseo de visibilizar esta problemática de salud.

El autor subrayó que la totalidad de las ganancias del texto se destinarán a instituciones de asistencia como la Casa de la Amistad y el Hospital Infantil Teletón de Oncología (HITO) de Querétaro. Su objetivo radica en movilizar a la sociedad civil para revertir los preocupantes índices de mortalidad que aquejan al país.

Alarmante panorama del cáncer infantil en México

El escritor enfatizó que actualmente uno de cada dos niños con cáncer fallece en territorio nacional, una tasa de mortalidad del 50%. Esta cifra contrasta de forma severa con los países de ingresos altos, donde más del 80% de los pacientes sobrevive a la enfermedad.

“En México, uno de cada dos niños mexicanos fallecen por cáncer y eso no puede ser. ¿Qué podemos hacer? La sociedad tiene que contribuir, es muy necesario, no podemos hacerlo todo, pero la estadística es un insulto a la inteligencia emocional. Yo vengo aquí a dar un golpe en la mesa“, señaló.

Para Arango, esta estadística representa un desafío que demanda atención urgente. Asimismo, contrastó este escenario general con el modelo de atención del HITO en Querétaro, donde la tasa de éxito clínico alcanza el 86% de supervivencia.

Francisco Arango habla de las problemáticas alrededor del cáncer

El activista señaló que una de las mayores problemáticas consiste en el diagnóstico tardío por parte de los servicios primarios de salud. Explicó que signos persistentes como fiebres prolongadas, lesiones que no sanan o granitos inusuales deben ser evaluados de inmediato por pediatras para descartar patologías oncológicas.

Aunado a la detección oportuna, Arango advirtió que la falta o retraso en la entrega de tratamientos de quimioterapia resulta crítica. Reiteró que las células malignas proliferan rápidamente si se interrumpe la medicación, por lo que la continuidad estricta es fundamental para salvar vidas.

Para transformar este panorama sanitario, el filántropo hizo un llamado contundente a no cerrar los ojos ante el dolor y fomentar la donación de sangre. Recordó que la leucemia representa la primera causa de cáncer en menores dentro del país y requiere constante abasto transfusional.

Finalmente, Arango reiteró que se necesita una labor coordinada entre las autoridades y la sociedad organizada. Concluyó que sumar esfuerzos con asociaciones de asistencia médica permitirá que ningún niño mexicano deba esperar para acceder a un tratamiento digno y oportuno.

Francisco Arango escribió “Si no crees en Dios, te doy su teléfono”

La obra Si no crees en Dios, te doy su teléfono reúne 25 años de vivencias del autor acompañando a pacientes oncológicos a través de su voluntariado y de la Fundación Aladina. Aunque el creador aclara que no se trata de un texto doctrinario o estrictamente religioso, sí lo define como un relato sobre la trascendencia y la posibilidad de reencontrar la fe.

A lo largo de sus páginas, el cineasta comparte más de 75 relatos extraordinarios y experiencias límite vividas junto a menores hospitalizados. Entre estas memorias, expone testimonios de fortaleza espiritual y fenómenos que califica como señales de consuelo tanto para las familias como para el personal médico.

El mensaje central del texto busca acercarse a aquellos lectores escépticos o distanciados de la espiritualidad tradicional. Respecto a esta postura, el entrevistado afirmó:

“El libro es verdaderamente un mensaje de que es muy padre creer (…) te cuento como más de 75 milagros que yo he percibido, he visto que son padrísimos y que te pueden ocurrir a ti”. Francisco Arango

Además de su narrativa, el proyecto destaca por su carácter benéfico, pues el 100% de las ventas en el país se destina a causas infantiles locales. Actualmente la publicación cuenta con gran demanda en librerías y plataformas digitales, además de estar disponible en formatos físico y audiolibro.

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