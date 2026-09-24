Esposa de alcalde de Juchitán detenido pide seguridad tras retiro de escolta

Esposa de alcalde de Juchitán detenido. Foto: Uno TV

La esposa del alcalde de Juchitán, Oaxaca, Miguel Sánchez Altamirano, detenido por fuerzas federales, afirmó que teme por su integridad y la de su familia, luego de confirmar que le fue retirada la seguridad que tenía asignada como presidenta del Sistema DIF Municipal.

Reyna Alonso Carrasco pidió al gobernador de Oaxaca, Salomón Jara, garantizar su seguridad y la de su familia, además de continuar con las investigaciones relacionadas con extorsiones y amenazas denunciadas en Juchitán.

Esposa de alcalde pide seguridad tras retiro de escolta

Alonso Carrasco señaló que la protección que tenía asignada le fue retirada este miércoles y pidió que se esclarezca la situación. La esposa del presidente municipal afirmó que su petición no busca privilegios, sino conocer la verdad y evitar que Juchitán quede abandonado.

“Le pido, señor gobernador, seguridad para mí y para mi familia, que el día de hoy se me fue retirada… Temo por mi seguridad y la de mi familia. No estoy pidiendo privilegios, estoy pidiendo claridad, estoy pidiendo que se conozca la verdad y, sobre todo, que no se abandone a Juchitán”, Reyna Alonso Carrasco, esposa del alcalde de Juchitán

La familia del alcalde también señaló que desconoce el paradero de Miguel Sánchez Altamirano, luego de su detención por fuerzas federales.

Piden continuar investigaciones por extorsiones y amenazas

Durante una conferencia de prensa, Alonso Carrasco solicitó al gobierno estatal que las investigaciones sobre extorsiones y amenazas continúen hasta determinar responsabilidades.

La esposa del alcalde pidió que las indagatorias se realicen sin distinciones y que se atiendan los casos que, aseguró, han afectado a familias del municipio.

“No abandone a Juchitán, que las investigaciones lleguen hasta donde tengan que llegar sin distinciones. Existen investigaciones y lo sabemos, de las extorsiones, las amenazas, lo que lastima a nuestro pueblo. Lo que Juchitán necesita es que esas investigaciones continúen y se actúe contra los verdaderos responsables, los que están allá afuera, los verdaderos delincuentes, esos que tienen nombre y apellido, y tanto el gobierno como nosotros lo sabemos”, Reyna Alonso Carrasco, esposa del alcalde de Juchitán

Finalmente, solicitó la intervención de los gobiernos estatal y federal para garantizar la paz y seguridad en Juchitán, mientras la familia permanece a la espera de información sobre la situación del presidente municipal.

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