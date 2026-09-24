Hallan dientes de leche en fosa de Zacapu; madre buscadora pide investigar

Madres buscadoras. Foto: Antonio López Moreno

Margarita López, madre buscadora y dirigente del colectivo Buscando Cuerpos, pidió investigar el hallazgo de dientes de leche entre restos humanos localizados en una fosa clandestina en Zacapu, Michoacán.

“Decimos que pueden oscilar entre los dos años y seis años de edad, porque es cuando los niños tienen sus dientecitos de leche; a los siete años, ya empiezan a salir los dientitos normales y que ahí estaban”. Margarita López, Madre buscadora, Colectivo Buscando Cuerpos

Sin embargo, aclaró que las edades y la identidad de las posibles víctimas deben ser determinadas por las autoridades.

Dientes de leche hallados en fosa de Zacapu

López explicó que el colectivo reportó el hallazgo y sostuvo que la presencia de dientes de leche debe ser investigada para determinar a quién pertenecieron y en qué circunstancias llegaron al sitio.

La madre buscadora planteó además una serie de hipótesis sobre posibles delitos contra menores. Entre ellas mencionó tráfico de órganos, tráfico infantil, pederastia y pornografía infantil.

“Nosotros creemos que es el tráfico de órganos que se está llevando en todo el país, que es lo que más dinero lo que les está redituando a los grupos delincuenciales, pero no solamente a los grupos delincuenciales, a políticos de alto nivel que se han estado prestando para que se haga el tráfico de órganos de niños, sobre todo, y el tráfico infantil, a la pederastia, a la pornografía infantil, que es para lo que pueden utilizar a todos estos niños.” Margarita López, Madre buscadora, Colectivo Buscando Cuerpos

No obstante, hasta el momento la FGR no ha confirmado públicamente que el hallazgo esté relacionado con alguno de estos delitos.

Tampoco se ha informado oficialmente el número de piezas encontradas, la edad de las posibles víctimas ni la identidad de los restos humanos localizados.

Madre buscadora dice que encontró la fosa en 2021

Margarita López señaló que el sitio fue localizado cuando se desempeñaba como legisladora de Michoacán, durante el periodo de 2021 a 2024.

De acuerdo con su relato, en ese momento medios de comunicación difundieron información sobre el hallazgo, pero posteriormente la cobertura habría disminuido.

“La prensa se interesó en su momento en sacar aquella nota, pero el gobernador del Estado de Michoacán apagó la nota, hizo que bajaran la nota y lo único que quedó fue lo que estaba en mis redes sociales”. Margarita López, Madre buscadora, Colectivo Buscando Cuerpos

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