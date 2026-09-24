Rubén Moreira acusa al INE de censura tras ordenarle retirar publicaciones en redes sociales

Moreira acusa presunto acto de censura por parte del INE. Foto: Cuartoscuro

El diputado federal del PRI, Rubén Moreira Valdez, acusó al Instituto Nacional Electoral (INE) de incurrir en un presunto acto de censura luego de que la Comisión de Quejas y Denuncias ordenara retirar o modificar publicaciones de redes sociales en las que se vincula a Morena con expresiones relacionadas con el crimen organizado.

El legislador señaló que fue notificado de una resolución que le ordena eliminar de sus redes sociales un reposteo y cuestionó los alcances de la medida.

“¿Hasta dónde vamos a llegar? Cuando una autoridad empieza a decidir qué podemos compartir y qué debemos borrar, la libertad de expresión entra en terreno peligroso”, expresó Moreira.

El INE, por su parte, determinó las medidas como cautelares y de carácter preventivo, luego de un análisis preliminar de las publicaciones denunciadas por Morena. El organismo señaló que algunas expresiones podrían implicar la imputación de hechos o delitos falsos sin elementos que acrediten su veracidad.

Hace unas horas fui notificado de una resolución del @INEMexico que me obliga a eliminar de mis redes sociales un simple repost.



¿Hasta dónde vamos a llegar? Cuando una autoridad empieza a decidir qué podemos compartir y qué debemos borrar, la libertad de expresión entra en… pic.twitter.com/AIryJV8TIV — Rubén Moreira (@rubenmoreiravdz) September 23, 2026

¿Qué plazo dio el INE para retirar las publicaciones?

La Comisión de Quejas y Denuncias estableció que las personas involucradas deberán eliminar o modificar las manifestaciones señaladas en un plazo que no podrá exceder de seis horas. El periodo comienza a contar a partir de las 9:00 horas del día hábil siguiente a la notificación legal de la determinación.

La resolución incluyó a Rubén Moreira, así como a otros dirigentes, legisladores y militantes del PRI, además del propio partido y comités estatales.

¿Por qué el INE ordenó retirar las publicaciones?

El procedimiento derivó de quejas presentadas por Morena contra integrantes del PRI por publicaciones en redes sociales. De acuerdo con el INE, entre las expresiones analizadas se encuentran términos como “narcopartido”, “narcogobierno”, “narcoestado”, “narcopolíticos”, “MORENARCOS” y “Cártel de MORENA”, entre otros similares.

La Comisión de Quejas y Denuncias consideró, de manera preliminar, que algunas de estas expresiones podrían constituir la imputación de hechos o delitos falsos contra Morena, debido a que no se presentó algún elemento que acreditara su veracidad.

La autoridad electoral también declaró improcedentes algunas solicitudes de retiro, entre ellas publicaciones en las que no se apreciaba de manera evidente una imputación de hechos o delitos falsos o que podrían estar protegidas por la inviolabilidad parlamentaria.

¿Qué ordenó el INE a Rubén Moreira?

La medida cautelar establece que Moreira y las demás personas vinculadas deben:

Eliminar o modificar las manifestaciones señaladas en las publicaciones.

las manifestaciones señaladas en las publicaciones. Cumplir con la medida dentro del plazo máximo de seis horas .

. Abstenerse de continuar o repetir conductas similares, conforme a la tutela preventiva establecida por la Comisión.

El INE aclaró que la determinación corresponde a un análisis preliminar dentro de una medida cautelar, por lo que no representa por sí misma una resolución definitiva sobre la existencia de una infracción electoral.

Rubén Moreira cuestiona la resolución del INE

Tras conocer la determinación, Moreira cuestionó que una autoridad electoral ordene retirar contenido de sus redes sociales.

“Un árbitro electoral debe garantizar libertades, no convertirse en censor”, sostuvo el legislador.

El caso también generó una respuesta del PRI, que anunció que buscará impugnar las medidas cautelares ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF). De esta manera, la controversia continuará en la vía electoral mientras se determina el fondo de las quejas presentadas contra las publicaciones.

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