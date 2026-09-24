“No nos asusta, México ha hecho su trabajo”: Economía ante postergación del T-MEC

“México ha hecho su trabajo” SE por postergación del T-MEC. Foto: Getty/Cuartoscuro

La cuarta ronda de negociaciones para la revisión del T-MEC entre México y Estados Unidos fue postergada y todavía no tiene una fecha oficial, informó este miércoles Luis Rosendo Gutiérrez Romano, subsecretario de Comercio Exterior de la Secretaría de Economía.

El funcionario explicó que el encuentro, previsto para septiembre, fue aplazado debido a la agenda internacional de Estados Unidos, que incluye la visita del presidente de China, Xi Jinping, y la reunión del G20. Gutiérrez señaló que ambos gobiernos acordaron anunciar la nueva fecha durante la próxima semana.

¿Por qué se postergó la cuarta ronda del T-MEC?

El subsecretario de Comercio Exterior explicó que la agenda de los próximos días llevó a México y Estados Unidos a modificar el calendario de las negociaciones.

“No tenemos hoy por hoy todavía anunciado el tema de la cuarta ronda porque, como ustedes saben, está la visita del presidente Xi de China a los Estados Unidos y se prefirió postergar un poquito esto; viene también el G20 la próxima semana”.

La cuarta ronda había sido prevista inicialmente para septiembre. El calendario de las conversaciones ya había sufrido modificaciones y, hasta el momento, no existe una fecha oficial anunciada por ambos gobiernos.

México busca reducir aranceles de la Sección 232

Uno de los temas prioritarios para México durante la revisión del tratado son los aranceles establecidos por Estados Unidos bajo la Sección 232, particularmente los relacionados con acero, aluminio y cobre.

Gutiérrez Romano señaló que el Gobierno mexicano trabaja para obtener mejores condiciones arancelarias para sectores productivos nacionales.

“Hemos venido trabajando fuertemente y esa es la prioridad de México: la reducción de los aranceles relacionados sobre todo con la 232”.

El subsecretario agregó que México busca alcanzar condiciones favorables para sectores como el automotriz, acero y aluminio, y planteó que la negociación se realice en el marco de la relación comercial de América del Norte.

La Secretaría de Economía ya había señalado entre los temas de las conversaciones con Estados Unidos los aranceles al acero, aluminio y cobre bajo la Sección 232, además de reglas de origen y cadenas de suministro.

“No nos asusta”, dice Secretaría de Economía

Ante los retos que representa la negociación, Gutiérrez Romano aseguró que México ha avanzado en los trabajos preparatorios y sostuvo que el país mantiene una posición definida frente a sus socios comerciales.

“Y no nos asusta, México ha hecho su trabajo y creo que vamos muy adelantados con eso y tenemos el reconocimiento del gobierno de los Estados Unidos en ello”.

El funcionario también reiteró que México busca mantener condiciones preferenciales para sus exportaciones hacia Estados Unidos.

De acuerdo con sus declaraciones, actualmente alrededor de 85% de las exportaciones mexicanas ingresan a Estados Unidos sin arancel, mientras que el arancel promedio señalado por el funcionario es de 3.4%.

“México va a poner en la mesa y ha puesto en la mesa sus requerimientos para tener el mejor trato preferencial del mundo, es lo que queremos”.

México busca una negociación trilateral del T-MEC

Gutiérrez Romano también planteó que México busca que las condiciones comerciales se mantengan dentro de un esquema que involucre a los tres países integrantes del T-MEC.

“México está peleando el mejor escenario arancelario del mundo para nuestro país y qué mejor que lo hagamos trilateralmente con Canadá y los Estados Unidos”.

La revisión del tratado contempla temas como reglas de origen, barreras comerciales, cadenas de suministro y aranceles aplicados a distintos sectores. Las reuniones técnicas entre México y Estados Unidos han abordado previamente estos asuntos.

Por ahora, la cuarta ronda de negociaciones permanece sin fecha oficial. La Secretaría de Economía prevé que México y Estados Unidos informen la nueva fecha durante la próxima semana.

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