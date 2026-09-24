Feria de Universidades 2026: 57 escuelas de EE. UU. ofrecerán becas y programas

Habrá Feria de Universidades de Estados Unidos. Foto: Cuartoscuro

La Embajada de Estados Unidos (EE. UU.) en México anunció la Feria de Universidades 2026, con la que se abre la posibilidad de estudiar en el país del norte con oferta académica de distintas escuelas estadounidenses, así como sus requisitos de ingreso y opciones de becas.

¿Qué podrás encontrar en la feria de universidades?

De acuerdo con la Embajada estadounidense, los interesados en estudiar inglés, licenciatura, maestría o doctorado podrán obtener información de más de 50 universidades.

Si tu meta es estudiar inglés, licenciatura, maestría o doctorado en 🇺🇸, ven y conversa con los oficiales de admisiones de decenas de universidades 🇺🇸. Conoce sus programas, requisitos de ingreso y opciones de #becas



📍¡Revisa cuándo llega la feria a tu ciudad!



👉… pic.twitter.com/jMHng5vNE3 — Embajada de EE.UU. en México (@USEmbassyMEX) September 23, 2026

El encuentro será gratuito y contará con representantes de 57 universidades estadounidenses, quienes ofrecerán información sobre sus programas académicos, requisitos de admisión, becas y alternativas de financiamiento.

Durante el evento, los asistentes podrán conocer programas de licenciatura, maestría, doctorado, cursos cortos e inglés impartidos por instituciones de distintos estados de Estados Unidos.

También podrán resolver directamente con representantes universitarios sus dudas sobre procesos de admisión, requisitos y opciones de becas.

Entre las instituciones participantes se encuentran:

Arizona State University

Carnegie Mellon University

Columbia University

Northeastern University

Rice University

University of Chicago

University of Arizona

University of California

Otro de los espacios de la feria estará dedicado a los exámenes de dominio del idioma inglés.

Los asistentes podrán realizar preguntas directamente a representantes de TOEFL, MET, Duolingo y Pearson, certificadoras que ofrecen distintas alternativas para acreditar el nivel de inglés.

¿Cuándo llegará la feria a tu ciudad?

La Feria de Universidades 2026 se hará en tres países, entre ellos, México. En territorio nacional se hará en la Ciudad de México el próximo 26 de septiembre.

Para la capital mexicana, la cita será de 13:00 a 16:00 horas en el Marriott Mexico City Reforma.

Además, también se realizará en:

Guatemala, Guatemala, el 28 de septiembre

San José, Costa Rica, el 29 de septiembre

La feria está dirigida a estudiantes y personas interesadas en continuar su formación académica en Estados Unidos, desde programas de idiomas hasta estudios de posgrado.

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