Pensión anticipada ISSSTE: ¿quiénes podrán jubilarse a los 53 años?

El ISSSTE reducirá gradualmente la edad de jubilación. Foto: Cuartoscuro.

Una reducción gradual de la edad mínima de jubilación permite que determinadas trabajadoras y trabajadores al servicio del Estado puedan retirarse antes de lo que establecía el esquema previo del ISSSTE.

El cambio aplica únicamente a quienes se encuentran bajo el régimen del Décimo Transitorio de la Ley del ISSSTE y cumplen con los años de cotización establecidos.

¿Quiénes podrán jubilarse a los 53 años?

Las trabajadoras al servicio del Estado podrán acceder a la pensión por jubilación desde los 53 años a partir de 2034, siempre que hayan cotizado al ISSSTE durante al menos 28 años, se encuentren bajo el supuesto del Décimo Transitorio y no hayan optado por el Bono de Pensión del ISSSTE.

Para los trabajadores, la edad mínima llegará a los 55 años a partir de 2034, con el requisito de contar con 30 años o más de cotización.

Así queda la edad mínima de jubilación

Año Trabajadoras Trabajadores 2026 56 años 58 años 2027 56 años 58 años 2028 55 años 57 años 2029 55 años 57 años 2030 55 años 57 años 2031 54 años 56 años 2032 54 años 56 años 2033 54 años 56 años 2034 en adelante 53 años 55 años

La reducción se realiza de manera progresiva: durante 2026 y 2027 la edad mínima se mantiene en 56 años para mujeres y 58 para hombres; a partir de 2028 comienza el descenso gradual.

¿A quiénes no aplica?

La modificación corresponde específicamente a la modalidad de Pensión por Jubilación del Décimo Transitorio.

El ISSSTE señala que no modifica las modalidades de Pensión por Edad y Tiempo de Servicios ni de Cesantía en Edad Avanzada del Décimo Transitorio.

Tampoco aplica a quienes optaron por el Bono de Pensión del ISSSTE ni a quienes cotizan bajo el régimen ordinario de Cuentas Individuales.

Por ello, cumplir únicamente con la edad de 53 o 55 años no es suficiente: también deben cumplirse el régimen pensionario correspondiente y los años mínimos de cotización.

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