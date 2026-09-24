Pensión anticipada ISSSTE: ¿quiénes podrán jubilarse a los 53 años?
Trabajadoras del Estado podrán jubilarse desde los 53 años a partir de 2034, pero deberán cumplir requisitos de cotización y régimen pensionario.
Una reducción gradual de la edad mínima de jubilación permite que determinadas trabajadoras y trabajadores al servicio del Estado puedan retirarse antes de lo que establecía el esquema previo del ISSSTE.
El cambio aplica únicamente a quienes se encuentran bajo el régimen del Décimo Transitorio de la Ley del ISSSTE y cumplen con los años de cotización establecidos.
¿Quiénes podrán jubilarse a los 53 años?
Las trabajadoras al servicio del Estado podrán acceder a la pensión por jubilación desde los 53 años a partir de 2034, siempre que hayan cotizado al ISSSTE durante al menos 28 años, se encuentren bajo el supuesto del Décimo Transitorio y no hayan optado por el Bono de Pensión del ISSSTE.
Para los trabajadores, la edad mínima llegará a los 55 años a partir de 2034, con el requisito de contar con 30 años o más de cotización.
Así queda la edad mínima de jubilación
|Año
|Trabajadoras
|Trabajadores
|2026
|56 años
|58 años
|2027
|56 años
|58 años
|2028
|55 años
|57 años
|2029
|55 años
|57 años
|2030
|55 años
|57 años
|2031
|54 años
|56 años
|2032
|54 años
|56 años
|2033
|54 años
|56 años
|2034 en adelante
|53 años
|55 años
La reducción se realiza de manera progresiva: durante 2026 y 2027 la edad mínima se mantiene en 56 años para mujeres y 58 para hombres; a partir de 2028 comienza el descenso gradual.
¿A quiénes no aplica?
La modificación corresponde específicamente a la modalidad de Pensión por Jubilación del Décimo Transitorio.
El ISSSTE señala que no modifica las modalidades de Pensión por Edad y Tiempo de Servicios ni de Cesantía en Edad Avanzada del Décimo Transitorio.
Tampoco aplica a quienes optaron por el Bono de Pensión del ISSSTE ni a quienes cotizan bajo el régimen ordinario de Cuentas Individuales.
Por ello, cumplir únicamente con la edad de 53 o 55 años no es suficiente: también deben cumplirse el régimen pensionario correspondiente y los años mínimos de cotización.
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