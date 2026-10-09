Ocho buscadoras de Guanajuato obtendrán certificación para la búsqueda de personas desaparecidas



Ocho mujeres buscadoras de Guanajuato recibirán una certificación que avala sus conocimientos y habilidades para la localización de personas desaparecidas, luego de acreditar el Estándar de Competencia EC1542 del Consejo Nacional de Normalización y Certificación de Competencias Laborales (CONOCER).



Concepción Sierra, representante del colectivo Luz y Justicia, explicó que la evaluación incluyó ejercicios prácticos y administrativos, desde la elaboración de fichas de búsqueda hasta la documentación de casos en los que las personas desaparecidas fueron localizadas con vida.



“Ya está por llegarnos la certificación, de hecho, a mí me hablaron que fue la que obtuve mayor calificación porque te preguntan de todo, es que esto es algo más administrativo, también es búsqueda en campo y te hacen hacer productos, que son más fichas de búsqueda”. Concepción Sierra, representante del colectivo Luz y Justicia

Las buscadoras son integrantes de los colectivos Girasoles Encontrados, Proyecto de Búsqueda y Luz y Justicia

Explicaron que durante la capacitación realizaron actividades para demostrar sus habilidades.

“También tuvimos que armar una carpeta de investigación con colaboraciones, teníamos que dar de alta a la persona en el refrendo, ahora sí que, en todas las instituciones, cómo me metía a la página, todo eso nos estuvieron checando, qué hacía y cómo hacía la entrevista“. Concepción Sierra, representante del colectivo Luz y Justicia

La preparación se llevó a cabo en las instalaciones del Instituto Estatal de Capacitación (IECA), en Celaya.

Fueron nueve clases, cada una con una duración de cinco horas, con participación de instancias de Derechos Humanos.

Para participar, debían ser parte de una organización de la sociedad civil y estar registradas ante la Secretaría del Nuevo Comienzo. La convocatoria contempló únicamente 10 espacios.

“Vamos a ser las primeras en Guanajuato que vamos a estar certificadas“. Concepción Sierra, representante del colectivo Luz y Justicia

La representante del colectivo Luz y Justicia destacó la importancia de contar con un documento que respalde las capacidades adquiridas durante su labor de búsqueda.

La evaluación requirió cumplir con actividades y entregar tareas, por lo que las participantes dedicaron tiempo adicional a las sesiones presenciales.

La entrega de los certificados se llevará a cabo en un plazo de dos meses.

Aseguran que esta certificación representa un apoyo importante para las madres buscadoras, pues el trámite tiene un costo de entre 5 y 8 mil pesos, que se cubrió con becas otorgadas por el Gobierno estatal.

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