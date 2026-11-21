La fuga se encuentra en terrenos de cultivo. foto: Fernando Cruz

Una fuga de combustible de más de 15 metros de altura provocó la evacuación de decenas de familias en el municipio de Melchor Ocampo, luego de que vecinos de los fraccionamientos Parque San Mateo, El Machero y La Laguna reportaran un fuerte olor a combustible.

Tras recibir la alerta, elementos de Protección Civil y Bomberos realizaron una inspección en la zona y localizaron una fuga de gran magnitud en terrenos de cultivo, cerca del cruce de la avenida 5 de Mayo. Ante el riesgo, las autoridades acordonaron el área y ordenaron la evacuación de las viviendas cercanas.

Nov 21, 2026 | 7:00 am | EDOMEX | Establecen perímetro de seguridad por fuga de gasolina.



En Melchor Ocampo, reportada esta madrugada. El gobierno municipal indica que se estableció un perímetro inicial de seguridad de 100 metros a partir del punto de la emergencia.



En el lugar… pic.twitter.com/HJA2P9KIQX — Izcalli Comunica (@izcallicom) November 21, 2026

Fuga de combustible en Melchor Ocampo: hallan toma clandestina y pipa

Durante la inspección, las autoridades encontraron una manguera conectada a los poliductos de Petróleos Mexicanos (Pemex), la cual abastecía una pipa con capacidad aproximada de 50 mil litros al momento del incidente.

La fuga generó un chorro de combustible que superó los 15 metros de altura, visible desde varios kilómetros de distancia.

Como medida preventiva, los cuerpos de emergencia establecieron un perímetro de seguridad de 100 metros a la redonda y evacuaron a decenas de familias de los fraccionamientos aledaños.

🚨 URGENTE | ESTADO DE MÉXICO



Se reporta una posible fuga en el fraccionamiento Parque San Mateo, en Cuautitlán, Estado de México.



Solicitamos a @Pemex y a las autoridades de Protección Civil verificar la situación y atender el riesgo para los habitantes. pic.twitter.com/YimL15aPkX — DAVD27 (@JESUSDA60388670) November 21, 2026

Pemex controla fuga y retira toma clandestina

Durante la mañana, personal especializado de Pemex llegó al sitio para atender la emergencia. Los trabajadores cerraron las válvulas del poliducto e iniciaron las maniobras para detener la salida de combustible.

Después de varias horas de trabajo, los especialistas lograron controlar la fuga y comenzaron las labores de sellado de la tubería, así como el retiro de la toma clandestina localizada en el lugar.

Familias evacuadas regresan a sus viviendas

Una vez controlada la emergencia, las autoridades autorizaron el regreso de las familias que habían sido evacuadas de manera preventiva.

Protección Civil informó que la zona se encuentra controlada y fuera de riesgo, por lo que los habitantes pudieron volver a sus hogares.

Hasta el momento, no se reportan personas detenidas por el hallazgo de la toma clandestina que estaba conectada a la pipa.