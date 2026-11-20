El desfile de la Revolución Mexicana provocará cierres viales. Foto: Cuartoscuro

El desfile de la Revolución Mexicana provocará cierres viales en el centro de Toluca, Estado de México (Edomex), este viernes 20 de noviembre de 2026. De acuerdo con el Ayuntamiento, las restricciones comenzarán desde las 2:00 horas y afectarán distintos tramos de las avenidas Isidro Fabela, José María Morelos, Andrés Quintana Roo y la calle 28 de Octubre.

La actividad cívico-deportiva comenzará a las 9:00 horas en la Plaza de los Mártires y forma parte de la conmemoración del 116 aniversario del inicio de la Revolución Mexicana. El Gobierno municipal informó que los cierres se mantendrán durante el desarrollo del evento y que se prevé restablecer la circulación alrededor de las 14:00 horas.

¿Qué calles estarán cerradas en Toluca por el desfile del 20 de noviembre?

La imagen difundida por las autoridades municipales señala los puntos y tramos donde se aplicarán las restricciones a la circulación. Estas son las vialidades que deben tomar en cuenta los automovilistas:

Calle 28 de Octubre: desde Paseo Tollocan hasta José María Morelos

desde Paseo Tollocan hasta José María Morelos Avenida José María Morelos: entre Mariano Escobedo e Isidro Fabela

entre Mariano Escobedo e Isidro Fabela Avenida Isidro Fabela: habrá cierres en los cruces con Independencia, José María Morelos, Hidalgo y Lerdo de Tejada, con restricciones que se prolongan hacia Andrés Quintana Roo

habrá cierres en los cruces con Independencia, José María Morelos, Hidalgo y Lerdo de Tejada, con restricciones que se prolongan hacia Andrés Quintana Roo Avenida Sebastián Lerdo de Tejada: entre Isidro Fabela y Andrés Quintana Roo

entre Isidro Fabela y Andrés Quintana Roo Avenida Andrés Quintana Roo: entre Constituyentes e Instituto Literario

entre Constituyentes e Instituto Literario Avenida José María Morelos: en el tramo comprendido entre Andrés Quintana Roo y la calle 28 de Octubre

Además, el Ayuntamiento informó que desde el jueves 19 de noviembre permanece cerrada la circulación en avenida Lerdo, desde Benito Juárez hasta Nicolás Bravo, así como en la calle Riva Palacio.

Las restricciones abarcan calles del primer cuadro de la capital mexiquense, por lo que se recomienda evitar el centro si no es necesario ingresar a esa zona.

El operativo contempla cierres en seis tramos viales del primer cuadro y se prevé que las actividades concluyan alrededor de las 14:00 horas. Las autoridades municipales pidieron a la población anticipar sus traslados y atender las indicaciones de los agentes de tránsito.

Rutas alternas por los cierres viales en Toluca

Como opciones para evitar el primer cuadro, los automovilistas pueden considerar las siguientes vialidades, dependiendo de su punto de partida y destino:

Paseo Tollocan: puede funcionar para quienes necesitan cruzar la ciudad sin ingresar al centro de Toluca.

puede funcionar para quienes necesitan cruzar la ciudad sin ingresar al centro de Toluca. Avenida Las Torres: es una opción para desplazamientos entre distintos sectores de la zona metropolitana y para rodear parte del área céntrica.

es una opción para desplazamientos entre distintos sectores de la zona metropolitana y para rodear parte del área céntrica. Paseo Matlazincas: puede considerarse para bordear el centro por el norte, según el destino del conductor.

puede considerarse para bordear el centro por el norte, según el destino del conductor. Avenida Benito Juárez y vialidades periféricas: pueden servir para recorridos que no requieran atravesar los puntos del operativo, siempre que no estén afectadas por otros cierres.

Estas son alternativas generales de circulación, no rutas oficiales establecidas por el Ayuntamiento. Antes de salir, se recomienda revisar las condiciones del tránsito y seguir las indicaciones del personal vial, pues podrían realizarse ajustes durante el desfile.

¿Qué se celebra el 20 de noviembre en México?

Cada 20 de noviembre se conmemora el inicio de la Revolución Mexicana, movimiento armado que comenzó en 1910, cuando Francisco I. Madero convocó a levantarse contra el gobierno de Porfirio Díaz mediante el Plan de San Luis, proclamado el 5 de octubre de ese año.

El llamado de Madero planteaba desconocer los resultados de las elecciones de 1910 y comenzar un levantamiento armado el 20 de noviembre. Ese día ocurrieron sublevaciones en distintos puntos del país, que posteriormente se extendieron y dieron paso a un proceso político y social que transformó la historia nacional.

La Revolución Mexicana estuvo relacionada con demandas de democracia, justicia social, libertades políticas y derechos para distintos sectores de la población. Entre sus consecuencias históricas se encuentra la promulgación de la Constitución de 1917, que incorporó derechos sociales y laborales.

En 2026 se cumplen 116 años del inicio de este movimiento, motivo por el que se realizan ceremonias y desfiles cívico-deportivos en distintas entidades del país, incluida la entidad mexiquense.

¿Qué habrá en el desfile de Toluca?

La Secretaría de Seguridad del Edomex informó que participarán 975 elementos de la dependencia en la columna representativa. El contingente contempla agrupaciones históricas, deportivas, bandas de guerra, binomios caninos y equinos, además de representaciones de personajes y grupos relacionados con la Revolución.

Entre los participantes previstos se encuentran contingentes de Adelitas, revolucionarios, zapatistas y villistas, así como representaciones de figuras históricas como Francisco I. Madero, Venustiano Carranza, Emiliano Zapata y Francisco Villa.

Por ello, quienes tengan previsto acudir al centro de Toluca pueden considerar llegar con anticipación.

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