Valle de Bravo alcanzó el 99.3% de su capacidad. Foto: Cuartoscuro

De acuerdo con el último reporte de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), la presa de Valle de Bravo alcanzó el 99.3% de su capacidad de almacenamiento, dejando atrás la crisis hídrica de los últimos años.

Recupera sus niveles más altos desde 2015

La presa de Valle de Bravo alcanzó el 99.3% de su capacidad de almacenamiento, de acuerdo con el último reporte de la Conagua, con lo que dejó atrás la severa crisis hídrica de los últimos años y recuperó uno de sus niveles más altos desde 2015. La recuperación del embalse también impulsó nuevamente el turismo y la actividad económica de este municipio del Estado de México.

Durante la sequía de 2024, la presa llegó a registrar apenas 28% de llenado, situación que afectó el suministro de agua y provocó una disminución de visitantes, principalmente de la Ciudad de México (CDMX).

Presa de Valle de Bravo recupera su nivel y beneficia al turismo

El aumento del nivel del agua ha favorecido a prestadores de servicios turísticos, hoteles, restaurantes y operadores de recorridos acuáticos, quienes reportan nuevamente la llegada de visitantes.

“Ahorita nos beneficia tanto el nivel del agua como todos los eventos deportivos, culturales que se organizan aquí en Valle de Bravo. Claro, hay derrama económica, hay gente que nos visita nuevamente”, comentó Lizzett Joana Rodríguez Cepeda, prestadora de servicios.

Los visitantes también reconocen el cambio en el paisaje: “Ahorita verla a tope, así al 100%, que nos dijeron. No, pues sí, sí es totalmente diferente”, expresó Saúl Tolentino.

Aún no hay plan de las autoridades para aprovechar excedentes

Habitantes señalaron que el embalse no registraba un nivel similar desde 2015. Incluso, el agua ya cubrió espacios que anteriormente funcionaban como estacionamientos y áreas recreativas, como el campo de Santa María.

Sin embargo, pese a la recuperación de la presa, persiste la falta de un plan de las autoridades para aprovechar los excedentes de agua en beneficio de la región.

La presa de Valle de Bravo representa un embalse estratégico para el abastecimiento de millones de habitantes del Valle de México a través del Sistema Cutzamala, pero también tiene una importancia ambiental y turística.

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