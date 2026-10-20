Maribel Guardia renuncia a convivir con su nieto; acusa a Imelda Tuñón y sus abogados por plan en su contra

Maribel Guardia renuncia a ver a su nieto foto: Cuartoscuro

Maribel Guardia anunció en un video publicado en sus redes sociales que tomó la decisión de no convivir con su nieto, esto debido al temor de que exista un plan para utilizar esta reunión en contra de ella y su esposo.

La actriz y cantante menciona que Imelda, la esposa de su fallecido hijo Julián Figueroa, y su equipo legal fabricaron un “dictamen privado” en el que “han usado a mi nieto, evidentemente alienado, para expresar de manera vil y falsa que mi esposo y yo lo agredíamos”.

Maribel Guardia acusa “plan perverso” para no poder ver a su nieto

En el video, donde se le ve acompañada de su representante legal y su esposo Marco Chacón, afirman que Imelda Tuñón tiene un plan “malévolo” que se aplicaría en dicha reunión.

“Existe un plan perverso para que, al darse la primera convivencia, se pretenda utilizar nuevamente al niño para culpar a mi esposo de algún tipo de agresión horrible; y si él sale del país durante mis encuentros, el señalamiento recaería entonces sobre mí, o sobre mi sobrina”. mencionó

Maribel continúa asegurando que no puede dar crédito a utilizar a un niño y ponerlo a mentir contra su familia paterna.

“Ante ese riesgo inminente, me veo obligada a declinar de algo que estaba a punto de lograr: convivir con el niño que crié desde los cero años y hasta los ocho. No porque haya dejado de amarlo, sino porque sé que el encuentro que tanto he esperado será usado para perjudicarnos”. puntualiza

Las publicaciones de Imelda en redes

Aunque sin decir nada, Imelda Tuñón publicó una serie de historias en su cuenta de Instagram, sin especificar que se tratara de una respuesta.

En una de las imágenes se lee un texto sobre manipulación, mientras que en la otra se puede leer: “Ya estamos grandes para ser malas personas. Vayan a terapia, tráguense un cuarzo, pásense un huevo, abracen un árbol, vayan al mar, sanen y dejen de joder”.

Cabe recalcar que, de momento, Imelda no ha mencionado nada ni ha reaccionado al video de Maribel.

¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.