Juez da receso de 12 horas y ordena audiencia privada, en caso de exfiscal de Chihuahua

Audiencia de César “N” en el Altiplano. Foto: Carlos Vera

Se realiza la audiencia inicial de la causa penal 408/2026 relacionada con César “N”, exfiscal de Chihuahua, por presunta traición a la patria en los juzgados ubicados en el Centro Federal de Readaptación Social Número Uno, el Altiplano. Al inicio de la audiencia, la defensa le solicitó al juez un receso debido a que no se les había corrido traslado de la carpeta de investigación por parte de la Fiscalía General de la República (FGR).

Por su parte, la Fiscalía General de la República señaló que, si bien recibieron la solicitud para que se entregara la carpeta, esta petición no llevaba la identificación tanto del imputado como de la defensa, por lo que sólo se le proporcionó al defensor de oficio designado por el Estado.

Defensa pidió 24 horas para revisar la carpeta de investigación

En un primer momento, la defensa pidió un plazo de 24 horas para conocer el contenido de la carpeta de investigación; posteriormente, otro de los defensores solicitó la suspensión del proceso debido a que el imputado enfrenta dos procesos paralelos, uno en el ámbito federal y otro en el ámbito local.

Luego de escuchar los argumentos tanto de la defensa como de la Fiscalía, el juez determinó otorgar únicamente un receso de 12 horas para que la defensa pueda tener acceso al contenido de la carpeta de investigación, por lo que la audiencia se retomará este mismo martes a las nueve de la noche.

César “N” pidió que la audiencia fuera pública

Otro momento relevante durante la audiencia fue la solicitud por parte de la Fiscalía para que la sesión fuera privada, bajo el argumento de seguridad nacional. En contraste, fue el propio César “N” quien le pidió al juez que la audiencia fuera de carácter público, argumentando que se trata de un asunto importante para la vida pública nacional.

Audiencia será privada, salvo la determinación final

Al final, el juez determinó que la audiencia se realice en su mayoría de manera privada y solo se permita el acceso público durante la determinación final.

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