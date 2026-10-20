Senado aprueba Ley de Economía Digital para impulsar pagos con QR y transferencias

Operaciones podrán hacerse con pagos QR. Foto: AFP/ilustrativa

El Senado de la República aprobó la nueva Ley de Economía Digital para Pagos Digitales y Electrónicos, que busca ampliar el uso de medios de pago como códigos QR, tecnología NFC, tarjetas y transferencias, con el objetivo de reducir el uso de efectivo y fomentar la inclusión financiera.

La reforma establece nuevas obligaciones para las instituciones financieras y otorga a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) facultades para determinar en qué sectores o actividades el pago digital será la única forma de pago permitida. Este punto generó cuestionamientos de la oposición e incluso de un senador de Morena, quien advirtió sobre los riesgos de dejar esa decisión en manos de Hacienda.

¿Qué cambia con la nueva Ley de Economía Digital?

La legislación busca facilitar las transacciones electrónicas y ampliar el acceso a servicios financieros. Entre sus disposiciones, establece que las entidades financieras deberán aceptar la CURP Digital y el Expediente Digital Ciudadano como mecanismos válidos de confianza para contratar servicios de manera remota.

También contempla que el Banco de México (Banxico) emita disposiciones para homologar el funcionamiento de las aplicaciones financieras y que las terminales punto de venta que actualmente aceptan tarjetas puedan procesar pagos mediante códigos QR.

El senador de Morena Manuel Huerta Ladrón de Guevara defendió la reforma y sostuvo que la digitalización debe facilitar la participación de personas y pequeños negocios en la economía.

“No se trata solamente de modernizar la manera de pagar, se trata de reducir las dificultades que enfrentan las personas y los pequeños negocios para participar en la economía”, señaló.

El legislador añadió que digitalizar las operaciones no resuelve por sí mismo las desigualdades económicas, pero puede facilitar las transacciones, reducir trámites y ampliar el acceso a servicios financieros.

Por su parte, el senador morenista Emmanuel Reyes Carmona afirmó que la digitalización puede reducir costos y ayudar a las personas y micro, pequeñas y medianas empresas (Mipymes) a construir historiales de transacciones que faciliten el acceso al crédito formal.

Hacienda decidirá dónde el pago digital será obligatorio

Uno de los puntos más cuestionados de la reforma establece que la SHCP tendrá un plazo de 15 días hábiles para determinar los sectores estratégicos o actividades relevantes en los que el pago digital será la única opción permitida.

La senadora del PRI Carolina Viggiano Austria cuestionó que esa facultad quede en manos de Hacienda y acusó a la dependencia de actuar de manera autoritaria.

“No puede ser que le demos esta facultad a Hacienda. Ya conocen Hacienda, ni siquiera a ustedes los reciben, ni siquiera aceptan que cambien una coma; son autoritarios y ellos lo único que quieren es recaudar dinero”, afirmó.

De manera poco habitual dentro de la discusión del oficialismo, el senador de Morena Francisco Ricardo Sheffield Padilla también expresó reservas sobre esa atribución. Consideró que la medida puede ser riesgosa si no cuenta con mecanismos de revisión y una instancia que funcione como contrapeso.

“Me parece un instrumento muy peligroso, para que no tenga un punto de chequeo, un punto de revisión, una contraparte de fondo y qué mejor que el Banco de México”, señaló.

Durante el intercambio posterior, Sheffield confirmó que había votado en contra del dictamen y defendió su postura frente a los cuestionamientos sobre su posición dentro de Morena.

Alertan por personas sin internet y usuarios fuera del sistema bancario

La reforma también generó cuestionamientos por las dificultades que podría representar para sectores de la población que no tienen acceso a internet o a servicios bancarios.

La senadora del PRI Claudia Edith Anaya puso en duda que la legislación pueda aplicarse de manera efectiva en un país con altos niveles de informalidad y brechas de conectividad.

“¿Cómo le vamos a hacer en un país donde el 55 por ciento de la población está en la informalidad, 34 millones de mexicanos están en la informalidad, pero 17 millones de personas no usan internet, más de un tercio de los adultos mayores no tienen ni siquiera cuenta bancaria, una de cada cuatro personas que trabaja en el campo está desconectada?”, cuestionó.

La legisladora advirtió que la falta de acceso a herramientas digitales podría dificultar el cumplimiento de las nuevas disposiciones para quienes no cuentan con conexión o servicios financieros.

Por su parte, el senador del PAN Francisco Javier Ramírez Acuña sostuvo que la reforma podría utilizarse para ampliar la fiscalización de quienes participan en la economía informal.

“Ante la irrefutable tentación de fiscalizar a contribuyentes o a personas insertas en la economía informal, que según el INEGI, repito, es el 58 por ciento de la ocupación de la población económicamente activa de México”, expresó.

Ley contempla pagos en efectivo ante fallas técnicas

La legislación incluye una salvaguarda para situaciones en las que se presenten contingencias técnicas o caídas de los sistemas de pago: en esos casos, los establecimientos deberán aceptar efectivo o cheque.

La disposición busca contemplar escenarios en los que las operaciones digitales no puedan realizarse, aunque durante el debate persistieron las dudas sobre cómo se aplicarán las nuevas reglas y qué sectores estarán obligados a utilizar exclusivamente medios electrónicos.

Finalmente, el Senado aprobó el decreto con 73 votos a favor y 34 en contra y lo remitió al Ejecutivo federal para los efectos correspondientes.

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