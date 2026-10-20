Doug Jones, el actor que te dio pesadillas en “El Laberinto del Fauno”: “El trabajo más difícil de mi vida”

Doug Jones, a 20 años del estreno de “El Laberinto del Fauno” | Foto: AFP

El fauno interpretó a los sueños, mientras que el “Hombre Pálido” fue el protagonista de muchas pesadillas hace 20 años, cuando se estrenó “El Laberinto del Fauno“, de Guillermo del Toro. Doug Jones es el nombre detrás de ambas criaturas y, según sus palabras: “Fue el trabajo más difícil de mi vida“.

La cinta ganadora de tres Premios de la Academia se reestrenará en cines de todo el mundo y el actor estadounidense habló en exclusiva con Unotv.com sobre su relación con el cineasta mexicano y cómo encaja la cinta en una actualidad repleta de guerras.

“Lo más difícil de mi vida”, dice Doug Jones sobre “El Laberinto del Fauno”

El actor estadounidense enfrentó un reto mayúsculo al interpretar al Fauno y al aterrador Hombre Pálido, pues Guillermo del Toro le adelantó desde el inicio que su personaje principal de “El Laberinto del Fauno” hablaba en español, idioma que no domina hasta la fecha.

El artista memorizó cada diálogo fonéticamente para ofrecer una réplica perfecta a la joven Ivana Baquero; sin embargo, su compromiso llegó a tal grado este fue un reto que rechazó la oferta inicial de doblaje para cuidar el sincronismo labial.

“Trabajé en el idioma, desglosé la estructura de las frases por mi cuenta y supe palabra por palabra lo que nos decíamos. Fue lo más difícil que he hecho en mi vida”. Doug Jones

El histrión soportó pesadas jornadas de caracterización de más de cinco horas continuas. El traje del Fauno incluyó zancos mecánicos en forma de zigzag y pupilas robóticas operadas a distancia.

El vestuario limitó su visión a pequeños orificios lagrimales mientras él soportaba ruidos de servomotores. El actor padeció una ceguera similar con el Hombre Pálido al mirar únicamente por dos fosas nasales.

“Cuando ves una película como esta por primera vez, dices: ‘Ahora lo entiendo‘. Ahora veo por qué los sacrificios valieron totalmente la pena“, expresó el actor.

A 20 años de “El Laberinto del Fauno”, la guerra no termina

El largometraje de Guillermo del Toro mantiene una vigencia absoluta frente a los conflictos armados contemporáneos, pues la historia refleja el sufrimiento de los niños atrapados en medio del fuego cruzado como sucede en Ucrania y Gaza.

Doug Jones vio paralelismos directos entre la ambientación de la Guerra Civil Española y las tensiones sociopolíticas de la actualidad. La polarización ideológica divide a las familias de todo el planeta.

“Una película como esta ha envejecido muy bien de cara a los tiempos actuales, ya que muchos de nosotros nos sentimos impotentes cuando encendemos las noticias y nos preguntamos: ¿qué está pasando ahí fuera?“, dijo.

En “El Laberinto del Fauno“, la fantasía oscura ofrece una luz de esperanza para las poblaciones marginadas. La resistencia ciudadana demuestra que la unión colectiva derrota al autoritarismo más despiadado.

Ofelia es una niña que se queda atrapada en el mundo de los adultos, que es el mundo de la guerra, y se refugia en los cuentos de hadas para olvidar que el mundo se está acabando afuera de una casa en la que no se siente como en su hogar.

Doug Jones y Guillermo del Toro, una amistad que tampoco termina

“El Laberinto del Fauno” consolidó una hermandad entrañable entre Doug Jones y Guillermo del Toro, pues ambos coincidieron recientemente durante una proyección especial en la Academia de Hollywood.

Jones entregó múltiples premios a la trayectoria del realizador tapatío en diversas galas internacionales, por lo que el actor reconoció que mantiene un afecto profesional intacto que trasciende la pantalla grande.

“No solo es un genio artístico, también es un ser humano increíblemente bueno y decente. Tiene un sentido del humor modesto, se burla de sí mismo brillantemente y lo adoro”. Doug Jones

El histrión presumió que decenas de admiradores se han tatuado a sus personajes del Fauno y el Hombre Pálido, por lo que reconoció que el talento del cineasta mexicano conecta a millones de fanáticos hispanohablantes con el artista.

“El Laberinto del Fauno” se reestrenará en el mundo

“El Laberinto del Fauno” llegó a las salas cinematográficas internacionales mediante una versión en formato 4K y adaptada al formato 3D. Se estrenó en México el pasado jueves 15 de octubre.

Esta tecnología renovada atraerá a las nuevas generaciones que jamás disfrutaron la pieza en pantalla grande. La producción conserva un legado imborrable dentro de la historia del cine fantástico moderno.

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