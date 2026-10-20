Caifanes ofrecerá concierto con causa en CDMX; las ganancias serán para madres buscadoras

Apoyan a la causa. Foto: Cuartoscuro

Caifanes ofrecerá un concierto con causa en la Ciudad de México (CDMX) para apoyar a las madres y familias buscadoras de personas desaparecidas. La agrupación participará en una iniciativa que busca recaudar fondos para facilitar el viaje de los colectivos que se reunirán con el Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) en el marco de la llamada Gira por la Vida.

El concierto se realizará el próximo 18 de noviembre en el Teatro Metropólitan de la Ciudad de México.

Qué artistas participarán en el concierto por las madres buscadoras?

Además de Caifanes, el espectáculo contará con la participación de Ely Guerra, Vivir Quintana, Kevin Kaarl, Meme del Real, integrante de Café Tacvba, y los Contingentes Jaraneros.

La convocatoria plantea la música como una forma de acompañar a las familias que buscan a sus seres queridos desaparecidos y contribuir a que puedan participar en el encuentro con el contingente zapatista.

La iniciativa está relacionada con la llamada “Gira por la Vida”, en cuyo marco el contingente zapatista llegará a la Ciudad de México para reunirse con madres y familias buscadoras.

En un comunicado difundido en la página oficial del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN), el capitán Marcos explicó que el objetivo es propiciar un encuentro con las personas que buscan a sus familiares y recaudar recursos para hacer posible el traslado de los colectivos.

El texto, titulado “Entre Caifanes te veas”, anunció la participación de los músicos y destacó el carácter solidario de la convocatoria.

“Todo el varo es para el encuentro con buscadoras. Todo cabal, todo planchado”, señala el comunicado, en el que también se enfatiza que los recursos obtenidos no se repartirán entre los participantes, sino que serán destinados a los comités de organización de la Gira por la Vida.

¿Cuánto costarán los boletos para el concierto de Caifanes?

Si bien, ya se anunció que el concierto está programado para el 18 de noviembre de 2026 en el Teatro Metropólitan de la Ciudad de México, al momento, se desconoce el costo de estos; pues la venta de boletos comenzará el viernes 23 de octubre.

Los organizadores invitaron al público a sumarse a la iniciativa para contribuir a que más integrantes de los colectivos puedan participar en el encuentro con el contingente zapatista.

La convocatoria busca que el concierto se convierta en un espacio de solidaridad con las madres y familias buscadoras, cuyo trabajo consiste en localizar a sus seres queridos y mantener viva su búsqueda.

Cabe destacar que de acuerdo con el anuncio, los recursos recaudados se entregarán a los comités de organización de la Gira por la Vida para apoyar los gastos que implica el traslado de los colectivos y la realización del encuentro con las madres y familias buscadoras.

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