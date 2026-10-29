Muere el “Monstruo de Atizapán”, feminicida serial que confesó decenas de crímenes

Muere el “Monstruo de Atizapán” en Toluca, Edo Mex. Foto: Carlos Vera

Andrés Filomeno Mendoza Celis, conocido como el“Monstruo de Atizapán”, murió este jueves en el Hospital Adolfo López Mateos, en Toluca, Estado de México, a consecuencia de complicaciones de salud relacionadas con la diabetes.

El hombre, de 78 años, permanecía recluido en el Centro Penitenciario y de Reinserción Social de Tenango del Valle, de donde fue trasladado a un hospital hace unos días para recibir atención médica. Confesó haber asesinado entre 30 y 54 personas a lo largo de unos 30 años.

Hasta el momento, las autoridades penitenciarias no han informado oficialmente sobre las circunstancias específicas del fallecimiento del feminicida serial confeso.

🚨#AHORA Se reporta la muerte del “Monstruo de Atizapán” a los 78 años.



Andrés Filomeno Mendoza Celis falleció este 29 de octubre en el penal de Tenango del Valle, Estado de México, donde cumplía varias condenas por feminicidio.



Su caso conmocionó en 2021, cuando autoridades… pic.twitter.com/nLq2bVk6m3 — Azucena Uresti (@azucenau) October 29, 2026

¿De qué murió el “Monstruo de Atizapán”?

De acuerdo con la información disponible, Mendoza Celis murió por complicaciones derivadas de la diabetes, padecimiento que habría deteriorado su estado de salud.

En agosto de 2025, el interno fue hospitalizado por complicaciones respiratorias y, después de permanecer bajo atención médica, regresó al penal de Tenango del Valle el 1 de octubre de ese año.

Su muerte ocurre mientras cumplía varias condenas por feminicidio y otros delitos.

¿Por qué fue detenido el “Monstruo de Atizapán”?

Andrés Filomeno Mendoza Celis fue detenido el 15 de mayo de 2021, después del feminicidio de Reyna González Amador, de 34 años, en el municipio de Atizapán de Zaragoza, Estado de México.

La investigación condujo a su domicilio, ubicado en la colonia Lomas de San Miguel, donde peritos encontraron más de 4 mil 300 restos óseos correspondientes a 19 personas distintas.

Foto: FGJEM

En el inmueble también fueron localizados prendas de vestir, identificaciones, fotografías, videos y otros objetos que permitieron ampliar las indagatorias sobre posibles víctimas.

Los hallazgos causaron indignación por la magnitud de las evidencias y por la posible relación de Mendoza Celis con múltiples asesinatos de mujeres. El caso también abrió nuevas líneas de investigación para identificar a las víctimas cuyos restos fueron encontrados en la vivienda.

¿Cuántas condenas recibió Andrés Filomeno Mendoza Celis?

En marzo de 2022, Mendoza Celis recibió una sentencia de prisión vitalicia por el feminicidio de Reyna González Amador, ocurrido en mayo de 2021.

Posteriormente, acumuló otras siete sentencias condenatorias, con lo que sumó ocho condenas: una de prisión vitalicia, otra de 92 años y seis de 55 años de prisión.

Foto: FGJEM

El caso del llamado “Monstruo de Atizapán” se convirtió en uno de los más conocidos de violencia feminicida en México, debido a los restos encontrados en su domicilio y a las investigaciones que permitieron vincularlo con múltiples víctimas.

Con su fallecimiento, ocurrido mientras permanecía bajo custodia penitenciaria, queda pendiente que las autoridades informen oficialmente sobre las circunstancias de su muerte.

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