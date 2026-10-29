Cientos de fieles celebran a San Judas Tadeo en Toluca entre música y fe

El santo es venerado el día 28 de cada mes. Foto: Carlos Vera

Entre porras, música, oraciones y muestras de agradecimiento, cientos de fieles celebraron a San Judas Tadeo en Toluca, Estado de México. Los creyentes se reunieron para venerar al conocido como santo de las causas difíciles y desesperadas.

Durante la celebración, los devotos llevaron imágenes y velas para agradecer los favores que aseguran haber recibido. Historias de trabajo recuperado, salud y unión familiar formaron parte de los testimonios de quienes mantienen viva esta tradición religiosa en el Valle de Toluca.

Fieles celebran a San Judas Tadeo en Toluca este 28 de octubre

La celebración reunió a cientos de personas que, entre cantos y porras, expresaron su devoción a San Judas Tadeo y compartieron las experiencias que fortalecieron su fe.

Para algunos creyentes, esta tradición los ha acompañado durante años y representa una oportunidad para agradecer los momentos difíciles que aseguran haber superado con ayuda del santo.

Gerardo Velásquez, uno de los asistentes, contó que su devoción comenzó hace tiempo y se mantiene por los favores que considera recibidos.

“Bueno, yo soy muy creyente de San Juditas toda la vida… Eh, a lo mejor tantas cosas que se me ha… que se me ha concedido, que por eso es que creo en él”.

Más de 50 mil fieles acuden a la capilla de San Judas Tadeo en Querétaro para agradecer milagros y renovar su fe. https://t.co/5p6zWfsT6j — Uno TV (@UnoNoticias) October 28, 2026

Agradecen a San Judas Tadeo por trabajo, familia y salud

Entre los testimonios destacó el de Javier Robles, quien aseguró que su fe en San Judas Tadeo lo acompañó durante momentos complicados de su vida.

El creyente compartió que logró recuperar su empleo y reunirse nuevamente con sus hijos, situaciones por las que expresó su agradecimiento.

“Encontré trabajo, recuperé a mis hijos… Estoy muy agradecido con San Juditas y me regaló una bonita familia”.

La salud de los seres queridos también fue uno de los principales motivos de agradecimiento durante la celebración.

Guadalupe Salazar recordó el accidente que sufrió su esposo y explicó que, durante ese momento de angustia, su familia se encomendó al santo.

“El favor que me hizo muy grande fue cuando mi marido sufrió un accidente y se lo encomendamos y él siempre intercedió por él en todo momento”.

Devotos prometen regresar cada año a celebrar a San Judas Tadeo

La jornada transcurrió entre música, abrazos y muestras de devoción de quienes acudieron a celebrar al santo de las causas difíciles.

Los asistentes también renovaron su compromiso de regresar cada año para venerar a San Judas Tadeo, una tradición que, según expresaron, forma parte de su vida cotidiana y va más allá de la celebración del 28 de octubre.

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