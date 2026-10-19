Incendio en plataforma Abkatún, en la Sonda de Campeche; Pemex activa protocolos

Plataforma petrolera. Foto: Cuartoscuro/Archivo

Un video que circula en redes sociales muestra un incendio en la plataforma Abkatún, ubicada en la Sonda de Campeche, donde se observan llamas de gran altura y humo negro. De acuerdo con la información oficial de Petróleos Mexicanos (Pemex) a las 11:15 horas, se registró fuego en la plataforma satélite no tripulada Abkatún-H, a 73 km de Ciudad del Carmen.

En las imágenes compartidas se aprecia fuego que sobresale de la estructura de la instalación marítima y se mueve con el viento. La grabación comenzó a difundirse rápidamente en plataformas digitales, donde usuarios la compartieron. Embarcaciones y unidades de apoyo se movilizan para atender la emergencia.

Pemex informó que no se reportan lesionados. El Grupo Regional de Atención y Manejo de Emergencias (GRAME) permanece en sesión hasta concluir la emergencia.

Petróleos Mexicanos informa que, a las 11:15 horas, se registró fuego en la plataforma satélite no tripulada Abkatún-H, a 73 km de Ciudad del Carmen.



De inmediato se activaron los protocolos de seguridad y embarcaciones contraincendios atienden la emergencia.



No se reportan… pic.twitter.com/k4Mc8Webpm — Petróleos Mexicanos (@Pemex) October 19, 2026

¿Qué es la Sonda de Campeche?

La Sonda de Campeche es una zona marítima del Golfo de México donde se concentra una parte importante de la actividad petrolera del país. En esta región operan instalaciones costa afuera dedicadas a actividades relacionadas con la extracción y el procesamiento de hidrocarburos.

Por la presencia de plataformas y equipos especializados, las emergencias en esta área pueden requerir la movilización de embarcaciones de apoyo y unidades preparadas para atender incidentes en instalaciones marítimas.

La plataforma Abkatún forma parte de la infraestructura petrolera ubicada en esta zona. No obstante, la información disponible sobre el video que circula en redes sociales no permite establecer con certeza el origen del fuego ni confirmar los daños que habría provocado.

🔥INCENDIO EN LA PLATAFORMA ABKATÚN DE LA SONDA DE CAMPECHE pic.twitter.com/O9S9fTJwqN — Victor Baldovino (@VictorUFI) October 19, 2026

¿Qué se sabe del presunto incendio en Abkatún?

Por ahora, los datos disponibles se limitan a la información difundida por Pemex, que indicó que, a las 11:15 horas, se registró fuego en la plataforma satélite no tripulada Abkatún-H, a 73 km de Ciudad del Carmen. No hay información oficial confirmada sobre las causas, pero se confirmó que no hay personas lesionadas.

Se espera que Pemex o las autoridades correspondientes proporcionen información en breve que permita esclarecer lo ocurrido y determinar si existe alguna afectación a las instalaciones.

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