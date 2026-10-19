Imágenes: así quedó Ixtlahuaca tras derrumbe de Los Portales; no hay actividades comerciales

Derrumbe de Los Portales en Ixtlahuaca. Foto: Cuartoscuro/Archivo

Tras el derrumbe de un inmueble conocido como Los Portales, ubicado en el cruce de las calles Miguel Hidalgo y Francisco López Rayón, en el centro de Ixtlahuaca, Estado de México (Edomex), que provocó un despliegue de cuerpos de emergencia, el Ayuntamiento informó de la suspensión de actividades comerciales en ambas vialidades a partir de este lunes 19 de octubre. Las autoridades informaron que el incidente no dejó personas heridas ni fallecidas.

Imágenes y videos que circularon tras el colapso muestran los restos de la construcción esparcidos en el lugar, con fragmentos de concreto, madera y diversos enseres entre los escombros. El derrumbe modificó las condiciones de esta zona del primer cuadro municipal, donde quedó suspendida la actividad comercial por disposición del Gobierno local.

Así quedaron Los Portales de Ixtlahuaca tras el derrumbe

Las imágenes difundidas permiten observar la magnitud de los daños en el inmueble conocido como Los Portales, cuya estructura quedó completamente derrumbada. Entre los restos se aprecian materiales de construcción y objetos revueltos, como consecuencia del colapso.

El incidente ocurrió en la esquina de Miguel Hidalgo y Francisco López Rayón, en el centro de Ixtlahuaca, donde se registró la movilización de cuerpos de emergencia para atender la situación.

De acuerdo con la información proporcionada por las autoridades, el derrumbe no provocó víctimas ni personas lesionadas. Hasta los datos disponibles para esta nota, no se ha precisado la causa del colapso ni se han detallado las condiciones previas en las que se encontraba el inmueble.

Los videos que comenzaron a circular muestran el estado en que quedó la construcción después del incidente. Las imágenes también permiten dimensionar la cantidad de materiales que terminaron sobre el área afectada.

🚨 ¡Se vinieron abajo los portales de Ixtlahuaca! 😱🏚️



En redes reportan posibles personas lesionadas, pero aún no hay saldo oficial. 🚑



Autoridades no han confirmado qué ocurrió. Seguimos muy pendientes de la versión oficial⚠️



Info: Primero Editores pic.twitter.com/ZEtvNW2clJ — Está del carajo Edoméx (@EstaCarajo) October 19, 2026

Ayuntamiento de Ixtlahuaca suspende actividades comerciales

Tras el derrumbe, el Ayuntamiento de Ixtlahuaca informó que las actividades comerciales quedarían suspendidas a partir de este lunes 19 de octubre en dos vialidades del centro municipal:

Francisco López Rayón: del callejón del zapato hasta la Casa Verde en ambos sentidos

Miguel Hidalgo: en toda su extensión

La disposición se dio a conocer después del colapso del inmueble y comprende las calles señaladas por el Gobierno municipal. Por lo tanto, los establecimientos ubicados en las zonas indicadas deberán considerar la suspensión anunciada por las autoridades.

La medida impacta la actividad comercial en el área donde ocurrió el derrumbe, aunque la información disponible no especifica cuántos negocios deberán interrumpir sus operaciones ni cuánto tiempo permanecerá vigente la restricción.

Tampoco se ha precisado una fecha para el restablecimiento de las actividades comerciales, por lo que será necesario consultar los avisos oficiales del Ayuntamiento para conocer cualquier actualización sobre la medida.

En redes sociales se muestra el estado en que quedaron Los Portales de Ixtlahuaca, mientras la suspensión comercial permanece como la principal medida anunciada por el Ayuntamiento tras el incidente.

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