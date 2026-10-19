Trump insiste en cambiar de nombre a Nuevo México: “Somos EE. UU.”

Trump propone cambiar el nombre de Nuevo México: “No somos México”. Foto: AFP

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, volvió a plantear que el estado de Nuevo México cambie su nombre por el de “Nueva América”, al asegurar que la modificación aumentaría su prestigio y tendría beneficios económicos para sus habitantes.

“Nuevo México debería cambiar inmediatamente su nombre a Nueva América. ¡No somos México, somos los Estados Unidos de América!”, escribió el mandatario en una publicación en redes sociales.

Trump argumentó que el cambio podría incrementar el valor de las viviendas y los ingresos de quienes viven en el estado, además de generar un mayor orgullo por la bandera estadounidense.

“¡El nombre añadiría gran valor y prestigio al estado! ¡El valor de las viviendas y los ingresos aumentarían, y usted estaría aún más orgulloso al saludar nuestra hermosa bandera estadounidense!”, mencionó.

New Mexico should immediately change its name to New America. We are not Mexico, we are the United States of America! The name would add great value and prestige to the State! Home Values and Incomes would rise, and you would be even prouder while saluting our beautiful American… pic.twitter.com/bjobodaBsy — Commentary Donald J. Trump Truth Social Posts On X (@TrumpTruthOnX) October 19, 2026

Trump volvió a cuestionar el nombre del estado de Nuevo México

Anteriormente Trump emitió el mismo mensaje, el presidente estadounidense volvió a lanzar acusaciones sobre los procesos electorales de la entidad, sin presentar pruebas que las respaldaran en su publicación.

“Mucha gente sugirió cambiar el nombre de Nuevo México, uno de los estados con mayor fraude electoral de todos los tiempos, a NUEVA AMÉRICA.”

El mandatario ya había relacionado anteriormente su propuesta con supuestas irregularidades electorales. El 6 de septiembre publicó un mensaje en el que sugirió cambiar el nombre del estado a “Nueva América” mencionando a que sería más prestigioso.

“Mucho más prestigioso y hermoso para la gente de ese estado potencialmente increíble. ¡Guau, me encanta!”

¿Nuevo México puede cambiar su nombre a Nueva América?

La propuesta de Trump no representa un cambio oficial en la denominación del estado. El presidente estadounidense no tiene facultades para modificar unilateralmente el nombre de una entidad federativa.

De acuerdo con reportes de Reuters, un cambio de este tipo requeriría un proceso legal y político en el que intervendrían las autoridades estatales y, previsiblemente, el Congreso federal.

En septiembre, la gobernadora de Nuevo México, Michelle Lujan Grisham, rechazó la idea y defendió la denominación histórica del estado.

“Nuevo México no está sujeto a debate; ha sido nuestro desde antes de que existieran los Estados Unidos”, expresó, según reportes de prensa.

Hasta el momento, la propuesta de Trump permanece como una sugerencia expresada en redes sociales y no implica que Nuevo México haya cambiado oficialmente su nombre.

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