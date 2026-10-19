Tarjeta Inapam: quiénes pueden recibir aguinaldo y cuáles son los requisitos

Aguinaldo con tarjeta Inapam. Foto: Cuaroscuro.

Las personas adultas mayores que cuentan con la tarjeta del Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores (Inapam) pueden recibir aguinaldo en diciembre de 2026 si consiguen un empleo formal que incluya esta prestación, de acuerdo con las condiciones de contratación y la legislación laboral vigente.

La credencial permite acceder a oportunidades de trabajo mediante el Servicio de Vinculación Productiva del Inapam, pero no garantiza por sí misma el pago de esta prestación. Para recibirla, es necesario contar con una relación laboral que otorgue las prestaciones de ley.

¿Quiénes pueden recibir aguinaldo con la tarjeta Inapam?

El Servicio de Vinculación Productiva contempla dos modalidades para las personas adultas mayores interesadas en incorporarse a una actividad económica:

Empleo formal: las empresas contratan a las personas adultas mayores y les proporcionan las prestaciones laborales que correspondan, incluido el aguinaldo cuando aplica

Personas voluntarias empacadoras de mercancía: reciben aportaciones económicas voluntarias de los clientes de tiendas de autoservicio, pero esta actividad no establece una relación laboral

Por ello, quienes participan como empacadores voluntarios no tienen garantizado el pago de aguinaldo por esa actividad. En cambio, quienes cuentan con un empleo formal pueden acceder a esta prestación conforme a las condiciones de su contratación.

Requisitos para solicitar la Vinculación Productiva del Inapam

Las personas adultas mayores interesadas en acceder a las oportunidades laborales que ofrece el instituto deben realizar el trámite de manera presencial y gratuita.

Los documentos que deben presentar son:

Credencial del Inapam

Clave Única de Registro de Población (CURP)

De acuerdo con la información del instituto, los módulos de atención para la Vinculación Productiva tienen un horario de 8:00 a 14:00 horas. Este servicio busca facilitar la incorporación de las personas adultas mayores al mercado laboral, de acuerdo con su experiencia y capacidades.

¿Cuándo se debe pagar el aguinaldo en 2026?

La Ley Federal del Trabajo (LFT) establece que las personas trabajadoras tienen derecho a un aguinaldo anual equivalente, como mínimo, a 15 días de salario, el cual debe pagarse antes del 20 de diciembre.

Quienes no hayan cumplido un año de servicio también tienen derecho a recibir la parte proporcional del aguinaldo correspondiente al tiempo trabajado, incluso si ya no laboran en la empresa cuando llegue la fecha de pago.

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