Choque entre dos autobuses y un tráiler deja más de 10 heridos en la México-Querétaro
El accidente generó un cierre vial y filas superiores a 18 kilómetros hacia la CDMX.
Más de una decena de personas, entre ellas niños y adultos, resultaron lesionadas tras un choque en el que estuvieron involucrados dos autobuses de pasajeros y un tráiler, en el kilómetro 48 de la autopista México-Querétaro, con dirección a la Ciudad de México (CDMX), frente al paradero Mixteco.
De acuerdo con los primeros reportes, el conductor del tráiler habría perdido el control de la unidad e impactó a los dos autobuses que circulaban delante de él. A consecuencia del choque, uno de los vehículos presentó daños, mientras que el otro terminó volcado sobre la vialidad.
Los pasajeros que viajaban en el autobús volcado sufrieron lesiones. Algunos lograron salir por las ventanas y recibieron ayuda de automovilistas que se detuvieron para auxiliarlos.
Cuerpos de emergencia auxiliaron a los heridos
Al lugar acudieron paramédicos de distintos servicios de emergencia, quienes brindaron atención prehospitalaria a los pasajeros heridos y a los conductores involucrados en el accidente.
El percance provocó el cierre de la circulación en dirección a la Ciudad de México. Caminos y Puentes Federales (CAPUFE) reportó afectaciones que superaban los 18 kilómetros de fila vehicular.
En tanto, grúas de alto tonelaje realizaron maniobras para retirar los vehículos siniestrados y permitir la liberación de la autopista.
¿Qué alternativas viales hay ante el cierre de la México-Querétaro?
Si circulas hacia la Ciudad de México, puedes considerar la carretera libre México-Querétaro como alternativa, aunque también podría presentar carga vehicular por el desvío de automovilistas. Antes de salir, consulta los reportes de CAPUFE y las condiciones del tránsito para elegir una ruta.
¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.
Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento