Choque entre dos autobuses y un tráiler deja más de 10 heridos en la México-Querétaro

Choque entre dos autobuses y un tráiler en la México-Querétaro. Foto: Fernando Cruz

Más de una decena de personas, entre ellas niños y adultos, resultaron lesionadas tras un choque en el que estuvieron involucrados dos autobuses de pasajeros y un tráiler, en el kilómetro 48 de la autopista México-Querétaro, con dirección a la Ciudad de México (CDMX), frente al paradero Mixteco.

De acuerdo con los primeros reportes, el conductor del tráiler habría perdido el control de la unidad e impactó a los dos autobuses que circulaban delante de él. A consecuencia del choque, uno de los vehículos presentó daños, mientras que el otro terminó volcado sobre la vialidad.

🚨 Un choque entre dos autobuses de pasajeros y un tráiler dejó más de una decena de personas lesionadas, entre ellas niños y adultos, sobre la autopista #MéxicoQuerétaro, a la altura de #Coyotepec, Estado de México.



De acuerdo con los primeros reportes, el tráiler perdió el… pic.twitter.com/cF1tijfhHO — Uno TV (@UnoNoticias) November 12, 2026

Los pasajeros que viajaban en el autobús volcado sufrieron lesiones. Algunos lograron salir por las ventanas y recibieron ayuda de automovilistas que se detuvieron para auxiliarlos.

Cuerpos de emergencia auxiliaron a los heridos

Al lugar acudieron paramédicos de distintos servicios de emergencia, quienes brindaron atención prehospitalaria a los pasajeros heridos y a los conductores involucrados en el accidente.

El percance provocó el cierre de la circulación en dirección a la Ciudad de México. Caminos y Puentes Federales (CAPUFE) reportó afectaciones que superaban los 18 kilómetros de fila vehicular.

En tanto, grúas de alto tonelaje realizaron maniobras para retirar los vehículos siniestrados y permitir la liberación de la autopista.

¿Qué alternativas viales hay ante el cierre de la México-Querétaro?

Si circulas hacia la Ciudad de México, puedes considerar la carretera libre México-Querétaro como alternativa, aunque también podría presentar carga vehicular por el desvío de automovilistas. Antes de salir, consulta los reportes de CAPUFE y las condiciones del tránsito para elegir una ruta.

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