¿Por qué Sheinbaum sigue siendo popular pese a las críticas a su gobierno?

La popularidad de Claudia Sheinbaum ronda entre 69% y 70%, según las cifras citadas por Javier Solórzano en su colaboración. El periodista señaló que ese respaldo convive con una evaluación desfavorable del gobierno federal, una diferencia que, a su juicio, se observa desde la presidencia de Andrés Manuel López Obrador (AMLO).

¿Por qué Claudia Sheinbaum conserva su popularidad?

Solórzano planteó que parte de la ciudadanía evalúa por separado a la mandataria y a su administración. A su juicio, esa distinción ayuda a explicar por qué Sheinbaum mantiene su popularidad mientras persisten cuestionamientos en temas como corrupción, seguridad, salud y educación.

“A lo mejor le conceden todavía un alto nivel de beneficio de la duda a la presidenta”, dijo el periodista. También consideró que el hecho de que Sheinbaum sea la primera presidenta de México podría influir en la manera en que la ciudadanía la percibe.

En materia de educación, el colaborador cuestionó las diferencias entre los incrementos presupuestales que mencionó para la Universidad Rosario Castellanos y los correspondientes al Instituto Politécnico Nacional (IPN) y la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM). Señaló que también queda por revisar el panorama de las universidades estatales.

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