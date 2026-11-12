¿Ya pasaste de los 18 años y no tienes cartilla militar? Estos son los requisitos para obtenerla

Cómo sacar tu cartilla a edad extemporánea. Foto: Cuartoscuro

Si cumpliste 18 años y no realizaste el trámite de tu Cartilla del Servicio Militar Nacional (SMN), todavía puedes obtenerla. La Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa) contempla un procedimiento para quienes no solicitaron este documento durante el año que les correspondía.

A estas personas se les conoce como remisos, una condición que no impide solicitar la cartilla militar posteriormente, siempre que cumplan con los requisitos establecidos por la dependencia.

El trámite es gratuito y puede realizarse en las Juntas Municipales o Alcaldías de Reclutamiento. Sin embargo, quienes nacieron en una localidad distinta a donde viven actualmente deben presentar un documento adicional.

¿Hasta qué edad puedes tramitar la cartilla militar si eres remiso?

De acuerdo con la Defensa, los mexicanos que no solicitaron su cartilla durante el año en que cumplieron 18 años pueden realizar el trámite posteriormente.

El procedimiento de alistamiento está dirigido a personas de 18 a 39 años, incluidos quienes tienen la condición de remisos.

La dependencia también contempla disposiciones específicas para quienes cumplen 40 años o superan esa edad, por lo que deben consultar su situación ante las autoridades militares.

Es importante distinguir entre obtener la cartilla militar y contar con el documento liberado, ya que el cumplimiento de las obligaciones del Servicio Militar Nacional sigue un procedimiento adicional.

¿Qué documentos necesitas para sacar la cartilla militar después de los 18 años?

Las personas que deseen tramitar su cartilla militar como remisos deben reunir los siguientes documentos:

Acta de nacimiento, original y copia

Clave Única de Registro de Población (CURP)

Comprobante de domicilio vigente

Comprobante del grado máximo de estudios

Cuatro fotografías recientes de 35 por 45 milímetros, con las características establecidas por la Defensa

Constancia de No Registro, cuando el solicitante nació en una localidad distinta a aquella donde realizará el trámite

Las fotografías deben cumplir con las especificaciones oficiales, entre ellas, mostrar el rostro descubierto, sin barba, lentes ni accesorios que dificulten la identificación.

Antes de acudir, se recomienda consultar los requisitos particulares de la Junta Municipal o Alcaldía de Reclutamiento correspondiente.

¿Qué es la Constancia de No Registro y dónde se obtiene?

Uno de los requisitos que deben considerar los remisos es la Constancia de No Registro, documento que acredita que anteriormente no se les ha expedido una cartilla de identidad militar.

Este documento se solicita ante la Junta Municipal o Alcaldía de Reclutamiento del lugar de nacimiento, cuando la persona pretende realizar su alistamiento en otra localidad.

Por ejemplo, si una persona nació en Puebla, pero actualmente vive en la Ciudad de México, deberá solicitar la constancia ante la autoridad de reclutamiento correspondiente a su lugar de nacimiento.

Posteriormente, podrá presentar el documento junto con los demás requisitos en la junta de reclutamiento de su domicilio actual.

¿Cómo tramitar la cartilla militar si ya pasaste de los 18 años?

El procedimiento para solicitar la cartilla militar como remiso contempla los siguientes pasos:

Verifica tu situación: confirma que no realizaste previamente el trámite de alistamiento Solicita la Constancia de No Registro: si naciste en una localidad distinta a aquella donde presentarás tu solicitud Reúne los documentos: prepara los originales, copias y fotografías solicitadas Acude a la Junta Municipal o Alcaldía de Reclutamiento: presenta tu documentación para iniciar el trámite Sigue las indicaciones oficiales: las autoridades te informarán sobre las siguientes etapas del Servicio Militar Nacional

La expedición inicial de la cartilla no significa que el documento se encuentre liberado. Para ello, deberán atenderse las etapas correspondientes del servicio.

¿Cuándo puedes tramitar la cartilla militar como remiso?

El periodo ordinario de alistamiento del Servicio Militar Nacional se realiza del 2 de enero al 15 de octubre de cada año.

Por lo tanto, quienes no presentaron su documentación durante ese plazo deben consultar la siguiente convocatoria de alistamiento.

Para 2026, el periodo ordinario ya concluyó, por lo que los interesados deberán verificar las fechas y requisitos que se establezcan para 2027.

¿Cuánto cuesta tramitar la cartilla militar después de los 18 años?

La Defensa establece que el trámite de primera expedición de la cartilla militar es gratuito, incluso para quienes lo realizan después del año en que cumplieron 18 años.

Los interesados pueden consultar los requisitos oficiales en el portal de la Secretaría de la Defensa Nacional.

También pueden acudir a la Junta Municipal o Alcaldía de Reclutamiento correspondiente para recibir orientación sobre su situación.

De esta manera, quienes dejaron pasar el año de alistamiento todavía cuentan con un procedimiento para solicitar su cartilla militar y regularizar su situación ante el Servicio Militar Nacional.

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