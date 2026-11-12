Ojo si tienes tarjeta del Bienestar: nueva app permitirá enviar y recibir dinero sin comisiones

Presentación de la nueva app. Foto: Cuartoscuro.

La app del Banco del Bienestar cambia y ahora permitirá enviar y recibir dinero sin comisiones, realizar transferencias con un número celular y pagar mediante códigos QR. La nueva aplicación, presentada por el director general de la institución, Víctor Manuel Lamoyi, durante la conferencia de la presidenta Claudia Sheinbaum, ya está disponible para su descarga y amplía los servicios que anteriormente se limitaban a consultar saldos y movimientos.

El día de hoy, en la #MañaneraDelPueblo, la Presidenta @ClaudiaShein y el Director General del #BancoDelBienestar, Víctor Lamoyi, presentaron la nueva aplicación móvil, que permitirá a millones de mexicanas y mexicanos consultar su saldo, revisar movimientos en tiempo real,… pic.twitter.com/XZOfz45glW — Banco del Bienestar (@bbienestarmx) November 12, 2026

Con la aplicación anterior, la cual comenzó a operar desde el 2022, solo se brindaban servicios de consulta de saldo y movimientos a 18 millones de usuarios.

En cambio, la nueva app del Banco del Bienestar ofrece varios servicios gratuitos. Se estima que sea utilizada por 43 millones de usuarios.

La nueva aplicación móvil permite:

Realizar y recibir dinero sin comisiones

sin comisiones Enviar dinero usando un número celular

usando un número celular Efectuar pagos y cobros digitales con QR

digitales con QR Consultar saldos y movimientos en tiempo real

en tiempo real Recibir notificaciones de operaciones

de operaciones Ubicar cajeros y sucursales cercanas

La aplicación ya está disponible para su descarga.

Una apuesta por la economía digital en las becas y pensiones

Víctor Lamoyi explicó, este 12 de noviembre, que los beneficiarios con negocios pueden utilizarla para recibir pagos mediante QR por parte de otros derechohabientes que usen su cuenta del Bienestar para pagar.

Con ello, puntualizó que la nueva app del Banco del Bienestar busca impulsar la economía digital entre los beneficiarios que reciben las pensiones o becas, quienes en su mayoría son personas de la tercera edad.

Destacó que el Banco del Bienestar es la institución bancaria más grande de México, con 3 mil 100 sucursales distribuidas en mil 972 municipios, tanto en grandes ciudades como en zonas alejadas donde los bancos tradicionales no tienen presencia.

Estiman cerrar este 2026 con 42.8 millones de personas beneficiarias en los distintos programas sociales, con un monto de apoyos que superará el billón de pesos.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.