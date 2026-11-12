¿Por qué se recomienda tener una mochila de emergencia y qué debe llevar? La verdad detrás del rumor del apagón mundial

Distintos gobiernos han pedido tener una mochila de emergencia. Foto: Getty

Distintos organismos gubernamentales han pedido a la población que tenga preparada una mochila de emergencia con alimentos, agua y artículos de primera necesidad; la difusión de estas recomendaciones coincidió con los rumores sobre un supuesto apagón mundial programado para el próximo 17 de noviembre, lo que llevó a usuarios de redes sociales a relacionar ambos acontecimientos y preguntarse si existe una amenaza de crisis energética o incluso un conflicto internacional.

Sin embargo, detrás de estas recomendaciones hay una explicación que va más allá de los rumores

¿Por qué México y 32 países más recomiendan tener una mochila de emergencia?

Mochila de emergencia. Imagen generada con IA

Recientemente un recuento de Newsweek, reunió a 33 países cuyos gobiernos cuentan con recomendaciones para que sus habitantes tengan alimentos, agua y artículos básicos disponibles ante posibles emergencias.

Entre los escenarios contemplados están los desastres naturales, inundaciones, incendios forestales, fenómenos meteorológicos extremos, interrupciones de servicios básicos, ciberataques y tensiones geopolíticas.

Aunque los 33 territorios discutieron que elementos deberían tener los cuidadanos, no se trata de una instrucción internacional emitida al mismo tiempo ni de una advertencia coordinada sobre una catástrofe próxima,

La distribución de los países mencionados en el recuento es la siguiente:

Europa (17): Reino Unido, Irlanda, Francia, Alemania, Países Bajos, Dinamarca, Noruega, Suecia, Finlandia, Estonia, Letonia, Lituania, Polonia, República Checa, Austria, Suiza y Croacia.

Reino Unido, Irlanda, Francia, Alemania, Países Bajos, Dinamarca, Noruega, Suecia, Finlandia, Estonia, Letonia, Lituania, Polonia, República Checa, Austria, Suiza y Croacia. América (7): Canadá, México, Estados Unidos, Chile, Colombia, Argentina y Brasil.

Canadá, México, Estados Unidos, Chile, Colombia, Argentina y Brasil. Asia (6): Japón, Taiwán, Israel, India, Filipinas y Singapur.

Japón, Taiwán, Israel, India, Filipinas y Singapur. África (1): Sudáfrica.

Sudáfrica. Oceanía (2): Australia y Nueva Zelanda.

Los periodos de preparación tampoco son iguales, ya que mientras varios gobiernos recomiendan contar con provisiones para 72 horas, Suecia y Noruega plantean tener suministros para aproximadamente una semana y Alemania contempla hasta 10 días.

México recomienda una mochila de emergencia desde hace años

🔴 Sheinbaum aclara que la mochila de emergencia es solo una medida preventiva



La presidenta @Claudiashein descartó que exista algún peligro o riesgo que amerite una alerta y explicó que la recomendación de contar con una mochila de emergencia forma parte de las medidas de… pic.twitter.com/VlUeo300wf — Diego Garcia (@DiegoGarciRZ) November 10, 2026

El pasado 10 de noviembre, la presidenta Claudia Sheinbaum recordó que preparar una mochila de emergencia es importante para enfrentar desastres naturales, aunque aclaró que no existe una alerta especial por algún peligro nacional o internacional en México.

Asimismo, recordó que en México, la recomendación de preparar una mochila de emergencia no es nueva ni surgió por los recientes mensajes internacionales; pues el Centro Nacional de Prevención de Desastres (Cenapred) promueve esta medida desde hace años como parte de la preparación familiar ante fenómenos como sismos, inundaciones y otras contingencias que pueden obligar a las personas a evacuar sus viviendas o quedarse temporalmente sin servicios básicos.

La institución señala que los artículos deben ser suficientes para cubrir las necesidades de los integrantes de una familia durante las primeras 72 horas después de un desastre.

Por otra parte, la mandataria explicó este martes que el Gobierno federal no tiene información sobre alguna amenaza que justifique emitir una advertencia extraordinaria a la población, aunque insistió en la importancia de mantenerse preparado ante situaciones inesperadas.

Agua, alimentos y documentos: ¿qué debe llevar la mochila de emergencia?

De acuerdo con las recomendaciones del Cenapred, estos son algunos de los artículos que conviene tener preparados:

Agua potable y alimentos no perecederos, preferentemente fáciles de abrir y consumir

y alimentos no perecederos, preferentemente fáciles de abrir y consumir Linterna con pilas de repuesto

con pilas de repuesto Radio portátil que funcione sin internet ni redes de telefonía

que funcione sin internet ni redes de telefonía Botiquín de primeros auxilios y medicamentos de uso habitual

y medicamentos de uso habitual Copias de documentos importantes , protegidas en una bolsa de plástico o guardadas en una memoria USB

, protegidas en una bolsa de plástico o guardadas en una memoria USB Ropa abrigadora , impermeable y calzado adicional

, impermeable y calzado adicional Silbato para solicitar ayuda en caso de quedar atrapado

para solicitar ayuda en caso de quedar atrapado Dinero en efectivo y copias de las llaves de casa

y copias de las llaves de casa Artículos especiales para bebés, personas adultas mayores y personas con necesidades médicas

Alimento y fotografías de identificación de las mascotas

El contenido debe adaptarse a las necesidades de cada familia. La finalidad es contar con recursos básicos mientras se restablecen los servicios o las autoridades indican que es seguro regresar a casa.

¿Habrá un apagón masivo el 17 de noviembre? Esto es lo que realmente ocurrirá

Junto a la recomendación de la mochila de emergencia, en redes sociales empezó a circular el rumor de queel próximo 17 de noviembre ocurrirá un apagón mundial; sin embargo, el anuncio oficial no habla de una pérdida de energía mundial, sino de un ejercicio estadounidense.

De acuerdo con un aviso publicado por la Comisión Federal de Comunicaciones (FCC) el 16 de septiembre de 2026, la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA), en coordinación con la FCC, realizará una prueba nacional del Sistema de Alerta de Emergencia (EAS, por sus siglas en inglés).

El ejercicio está programado para el martes 17 de noviembre a las 14:20 horas, tiempo del este de Estados Unidos, su objetivo es comprobar que las estaciones de radio y televisión y otros proveedores participantes puedan recibir y transmitir correctamente los mensajes de emergencia.

Durante la prueba, el suministro habitual de luz podría interrumpirse brevemente para difundir un mensaje que indicará que se trata únicamente de un ensayo. Al terminar, las transmisiones regresarán a su servicio normal.

Por lo tanto, no se trata de una suspensión del suministro eléctrico, una prueba de apagón ni una alerta para que México se prepare ante una catástrofe mundial.

Cabe destacar que el rumor también ha sido relacionado en redes sociales con supuestas predicciones de la serie animada “Los Simpson”, algunas publicaciones han retomado escenas de distintos capítulos para asociarlas con la fecha del 17 de noviembre.

Sin embargo, estas interpretaciones no constituyen evidencia de que vaya a ocurrir un apagón. La fecha tiene una explicación concreta: la prueba del sistema de alertas de Estados Unidos, anunciada oficialmente por FEMA y la FCC.

Teniendo lo anterior en cuenta, la recomendación de tener una mochila de emergencia, por su parte, responde a una medida de prevención que las autoridades mexicanas mantienen desde hace años.

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