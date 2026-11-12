¡Muy mexicana! IPN crea sopa instantánea de maíz y frijol en Chiapas

MILPA’MÍ es una sopa instantánea del IPN. Foto: IPN Campus Palenque

Una sopa instantánea con ingredientes de la milpa chiapaneca llevó a estudiantes del Instituto Politécnico Nacional (IPN), Campus Palenque, a obtener el primer lugar en un concurso nacional de innovación alimentaria. Su creación, llamada MILPA’MÍ, combina maíz, frijol y chipilín en una propuesta de origen vegetal que retoma productos tradicionales de la región.

El equipo de la Unidad Profesional Interdisciplinaria de Ingeniería (UPIIP) consiguió el reconocimiento en el certamen “Diseño de Prototipos Plant-Based”, como parte del 5.º Foro Tecnológico Plant-Based Protein Innovations 2026, realizado en el Tecnológico de Monterrey, Campus Ciudad de México (CDMX).

Con este proyecto, los jóvenes presentaron una alternativa instantánea elaborada con ingredientes asociados a la alimentación tradicional mexicana, pero adaptada a un formato práctico. La propuesta busca aprovechar productos de la milpa y llevarlos a una preparación de consumo rápido.

¿De qué está hecha MILPA’MÍ, la sopa instantánea del IPN?

La sopa instantánea MILPA’MÍ está elaborada con tres ingredientes emblemáticos de la región: maíz, frijol y chipilín. La combinación retoma elementos de la milpa chiapaneca, un sistema agrícola tradicional en el que se cultivan distintos productos que forman parte de la alimentación de las comunidades.

A diferencia de las sopas instantáneas convencionales, el prototipo desarrollado por los estudiantes es de origen vegetal, también conocido como plant-based. Esto significa que su propuesta se basa en ingredientes provenientes de plantas.

El maíz y el frijol son dos alimentos fundamentales de la cocina mexicana, mientras que el chipilín es una hierba ampliamente utilizada en la gastronomía del sureste del país, particularmente en Chiapas.

La combinación de estos productos en una presentación instantánea representa el eje de la innovación que los estudiantes llevaron al concurso: transformar ingredientes regionales en un alimento práctico sin dejar de lado su vínculo con la identidad gastronómica local.

¿Qué premio ganó la sopa instantánea de maíz y frijol del IPN?

MILPA’MÍ obtuvo el primer lugar nacional en el concurso “Diseño de Prototipos Plant-Based”, realizado durante el 5.º Foro Tecnológico Plant-Based Protein Innovations 2026.

El encuentro se llevó a cabo el 5 y 6 de noviembre en el Tecnológico de Monterrey, Campus CDMX, donde se presentaron propuestas relacionadas con el desarrollo de alimentos de origen vegetal.

El reconocimiento colocó al equipo del Campus Palenque del IPN entre los proyectos destacados de esta competencia, gracias a una propuesta que combina ingredientes tradicionales de Chiapas con un formato de preparación instantánea.

El certamen forma parte de un espacio dedicado a la innovación en proteínas y alimentos vegetales, en el que estudiantes y participantes presentan prototipos y alternativas para el sector alimentario.

¿Quiénes crearon MILPA’MÍ en el IPN Campus Palenque?

El proyecto fue desarrollado por cinco estudiantes de la UPIIP Campus Palenque, quienes trabajaron en la creación de esta sopa instantánea:

Paulina Preciado García

Keyla Maday Solórzano Vázquez

Kevin Anthoni Torres Vázquez

Gloria Regina Velázquez Jiménez

Carlos de Jesús Ferrer Veloz

Los jóvenes representaron al Instituto Politécnico Nacional en el concurso nacional y consiguieron el primer lugar con su propuesta de alimento vegetal inspirado en la milpa chiapaneca.

¿Por qué MILPA’MÍ es una propuesta de innovación alimentaria?

La propuesta destaca por incorporar ingredientes regionales en una presentación asociada con la practicidad de los alimentos instantáneos. En lugar de recurrir a una combinación convencional, el equipo tomó como referencia productos de la milpa para desarrollar un prototipo que reúne maíz, frijol y chipilín.

El concepto plant-based también forma parte de la tendencia de desarrollo de alimentos elaborados con ingredientes vegetales. En este caso, los estudiantes del IPN utilizaron esa línea de innovación para presentar una alternativa con identidad chiapaneca.

El primer lugar obtenido en el foro reconoce el trabajo de los alumnos y pone en el escenario nacional una creación que parte de ingredientes tradicionales de México para explorar nuevas formas de consumo.

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