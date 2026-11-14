Imágenes impactantes: auto arrolla a personas que esperaban afuera de clínica del IMSS en Ecatepec

Los hechos se dieron fuera de la clínica 92 del IMSS. Foto: IMSS

Un aparatoso accidente se registró afuera de la clínica 92 del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), en Ecatepec, Estado de México, cuando un vehículo, presuntamente conducido a exceso de velocidad, chocó contra otra unidad y terminó arrollando a personas que esperaban afuera del centro médico. El saldo fue de tres personas heridas y un hombre muerto.

En el accidente también resultaron dañados varios puestos ambulantes. El conductor, un adulto mayor, fue detenido por las autoridades y trasladado a la agencia del Ministerio Público correspondiente.

🚗💥AUTO ARROLLA A PEATONES EN AVENIDA CENTRAL💥



Un vehículo chocó contra puestos semifijos afuera de la Clínica 92 del IMSS, en Ecatepec, y arrolló a varias personas. Al menos tres resultaron lesionadas; el conductor fue detenido y quedó a disposición de la Fiscalía.#Ecatepec pic.twitter.com/BooaVYcAea — chismosos de la zona sur (@Wendymg10) November 14, 2026

Así ocurrió el accidente frente a la clínica 92 del IMSS

De acuerdo con los primeros reportes, el conductor circulaba por los carriles centrales de avenida Central, con dirección a la Ciudad de México, cuando presuntamente otro vehículo le cerró el paso. Esto habría provocado que perdiera el control del automóvil.

La unidad cruzó el camellón que divide la vialidad y terminó impactándose contra los puestos comerciales ubicados en las inmediaciones de la clínica, donde también había peatones que fueron alcanzados por el vehículo.

En un video difundido en redes sociales se observa a personas lesionadas y a policías que intervienen en el lugar. También se aprecia el taxi impactado contra las estructuras metálicas de acceso a la unidad médica. Posteriormente, una grúa realizó las maniobras para retirar el automóvil.

Esta mañana un automovilista chocó contra un puesto, se llevó a varias personas y derribó la protección de un hospital en #Ecatepec#v . pic.twitter.com/T9l6CIol8g — JORGE BECERRIL JB/8 (@MrElDiablo8) November 14, 2026

Personal del IMSS auxilió a las personas lesionadas

De acuerdo con reportes, tras el impacto, trabajadores del IMSS salieron de las instalaciones para brindar los primeros auxilios a las víctimas. Una de ellas requirió maniobras de reanimación cardiopulmonar (RCP) debido a la gravedad de su estado.

Posteriormente, el hombre fue ingresado al área de urgencias del Hospital General Regional número 196 del IMSS. En tanto, personal de Protección Civil y Bomberos de Ecatepec atendió a por lo menos otras dos personas lesionadas.

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