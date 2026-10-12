Costo y pasos para regularizar tu casa en Edomex

Regularizar casa en el Estado de México. Foto: Cuartoscuro.

Si tienes una casa o un terreno en el Estado de México (Edomex) y no tienes escrituras o documentos que acrediten su registro, existen alternativas para regularizarlos.

Una de ellas es la inmatriculación administrativa, un procedimiento que permite inscribir por primera vez un inmueble que no tiene antecedentes registrales, siempre y cuando se cumpla con los requisitos legales.

Lo primero que tienes que saber es que este trámite se realiza ante el Instituto de la Función Registral del Estado de México (IFREM).

Aunque también puedes solicitar orientación al Instituto Mexiquense de la Vivienda Social (IMEVIS), que ofrece apoyo para regularizar inmuebles a bajo costo.

¿Cuánto cuesta regularizar una casa en Edomex?

El costo depende del procedimiento, las características del inmueble y los derechos que deban pagarse.

Por ejemplo, el costo de mil 92 pesos aplica únicamente a inmuebles cuya superficie no exceda los mil metros cuadrados y cuyo valor catastral sea de hasta 947 mil 690 pesos.

Por esta razón, es muy recomendable e importante verificar la tarifa que aplica en cada caso antes de iniciar el trámite.

Si buscas regularizar tu casa en el Estado de México, puedes consultar directamente al IFREM o al IMEVIS para conocer el precio exacto a tu caso.

¿Cómo regularizar una casa en el Estado de México?

Para iniciar la regularización de una propiedad mediante la inmatriculación administrativa, sigue estos pasos:

Verifica la situación del inmueble: confirma que la propiedad no tenga antecedentes registrales y que no pertenezca al régimen ejidal o comunal, pues este procedimiento no aplica a esos terrenos Reúne los documentos: prepara la solicitud y los documentos que acrediten la posesión del inmueble. Según corresponda, pueden solicitarte un certificado de no inscripción, comprobantes del impuesto predial, planos y documentación catastral

Acude a la autoridad competente: presenta tu solicitud ante la oficina registral del IFREM que corresponda a la ubicación de la propiedad. También puedes acudir al IMEVIS para recibir orientación sobre las opciones de regularización Realiza el pago correspondiente: una vez que la autoridad te indique el importe y el procedimiento, efectúa el pago de los derechos en los establecimientos autorizados

Da seguimiento a tu expediente: conserva el comprobante de recepción y consulta el estado de tu trámite hasta obtener la resolución correspondiente.

Si tienes dudas sobre los requisitos, consulta el portal del IFREM.

¿La inmatriculación administrativa equivale a tener escrituras?

No. Es importante indicar que la inmatriculación administrativa permite inscribir por primera vez la posesión de un inmueble que carece de antecedentes registrales y es un paso para obtener una escritura pública.

Por eso, antes de iniciar, es recomendable confirmar qué procedimiento corresponde a tu propiedad y qué documentos necesitas.

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