Protestan trabajadores del IMSS en Ciudad Madero por falta de insumos

Protestas en Ciudad Madero, Tamaulipas. Foto: Daisy Herrera

La falta de medicamentos, insumos, camas y médicos especialistas llevó a trabajadores del Hospital General Regional número 6 del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) , en Ciudad Madero, Tamaulipas, a manifestarse frente a la Unidad de Medicina Familiar número 77.

Protestas de trabajadores del IMSS en Ciudad Madero, Tamaulipas

Los empleados denunciaron que el hospital está rebasado desde hace más de una década y que las carencias afectan tanto la atención a los pacientes como la programación de cirugías.

La protesta se suma a los reclamos que enfrenta el sistema público de salud en México por el abasto de medicamentos, la disponibilidad de personal y la capacidad de los hospitales para atender la demanda.

La enfermera especialista en Terapia Intensiva, Gabriela Rivera Perea, encabezó la movilización y advirtió que el personal enfrenta dificultades para responder a las necesidades de los derechohabientes.

¿Qué pasa en el Hospital General Regional número 6 del IMSS en Ciudad Madero?

El HGR número 6 brinda atención regional a pacientes del sur de Tamaulipas, del norte de Veracruz y de la Huasteca potosina, una cobertura que, según los trabajadores, ha rebasado la capacidad instalada del hospital.

La inconformidad también alcanza el ámbito laboral. Los manifestantes rechazaron el incremento salarial de 2.9% a determinados conceptos, al considerar que resulta insuficiente para el personal activo y jubilado.

El reclamo en Ciudad Madero coincide con una jornada de protestas de trabajadores del IMSS en distintas entidades del país. En Ciudad de México y otros estados, empleados han exigido mejores condiciones laborales, abasto de medicamentos e insumos y mayor contratación de personal.

Mientras el IMSS sostiene que sus unidades médicas continúan operando y que mantiene mesas de diálogo para atender las demandas, los trabajadores de Ciudad Madero advirtieron que continuarán sus acciones hasta obtener respuesta de las autoridades sindicales y directivas.

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