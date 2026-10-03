‘Hormiga’ González supera los 20 millones de euros y es el futbolista más valioso de Grecia

Armando “Hormiga” González es el futbolista mejor valuado de Grecia. Foto: AFP

Armando ‘Hormiga’ González continúa aumentando su cotización después de dar el salto al futbol europeo, el delantero mexicano del Olympiacos aparece como el futbolista con el mayor valor estimado de transferencia de la Superliga de Grecia, de acuerdo con el CIES Football Observatory.

El organismo especializado en el análisis estadístico y económico del futbol coloca al mexicano con una valoración de 24.42 millones de euros, por encima de jugadores del PAOK, Panathinaikos y su propio equipo, el Olympiacos.

La cifra corresponde a una estimación realizada mediante el modelo estadístico del CIES. Por lo tanto, no representa una cláusula de rescisión ni significa que el Olympiacos tenga fijado ese precio para una eventual transferencia.

La ‘Hormiga’ encabeza el listado del CIES

El dato forma parte del Weekly Post 554 del CIES Football Observatory, publicado a finales de septiembre.

El estudio presenta a los jugadores con mayor valor estimado de transferencia en 55 campeonatos que se encuentran fuera de las cinco principales ligas europeas.

El modelo utilizado por el organismo fue actualizado para tomar en cuenta los movimientos recientes del mercado y la inflación en los precios de las transferencias.

En la Superliga de Grecia, González aparece en el primer lugar con 24.42 millones de euros. El segundo puesto corresponde a Christos Zafeiris, del PAOK, con 21.84 millones, mientras que Joel Roca, compañero de la ‘Hormiga’ en el Olympiacos, ocupa el tercer sitio con 20.63 millones.

El listado de los cinco primeros queda de la siguiente manera:

Armando González (Olympiacos): 24.42 millones de euros

Christos Zafeiris (PAOK): 21.84 millones de euros

Joel Roca (Olympiacos): 20.63 millones de euros

Azzedine Ounahi (Panathinaikos): 18.19 millones de euros

Gustavo Puerta (Olympiacos): 17.84 millones de euros

De esta forma, el delantero mexicano se encuentra en la cima de la clasificación de valores estimados de transferencia de la primera división griega.

La cotización de González crece tras su salida de Chivas

La valoración también llama la atención por el poco tiempo que lleva el mexicano en Europa. Olympiacos anunció oficialmente su incorporación el 22 de agosto, procedente de Chivas, y destacó que González había marcado 24 goles entre los torneos Apertura 2025 y Clausura 2026.

De acuerdo con reportes publicados durante la negociación, el club griego adquirió el 80% de los derechos del delantero por alrededor de 12 millones de dólares, mientras que Chivas conservó el 20% restante ante una posible venta futura.

Antes de su llegada al futbol griego, Transfermarkt lo tenía valorado en alrededor de 15 millones, según información publicada por El Informador. La estimación actual del CIES, de 24.42 millones de euros, está por encima de aquella referencia.

La ‘Hormiga’ ya marcó en Europa League

González también comenzó a tener protagonismo con el Olympiacos. En la Copa de Grecia marcó su primer gol con el club frente al AEL y posteriormente consiguió un doblete contra el Volos.

Además, el mexicano anotó en su debut en la Europa League, el 17 de septiembre marcó el primer gol del Olympiacos en la remontada por 2-1 ante el Jagiellonia, en la primera jornada de la fase de liga.

En la Superliga de Grecia, en cambio, todavía no ha conseguido marcar. Su participación en el torneo incluye una aparición como suplente en la victoria del Olympiacos sobre Levadiakos, partido que terminó 1-0 con un gol en tiempo agregado.

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