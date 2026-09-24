Doña Carlota recupera casa en Chalco: así encontraron la vivienda tras más de 500 días

Doña Carlota recupera casa tras 500 días. Foto Cuartoscuro/Getty

La familia de Doña Carlota recuperó este jueves 24 de septiembre la vivienda ubicada en Chalco, Estado de México, que permaneció deshabitada durante más de 500 días. Al ingresar, encontraron humedad, polvo, colchones deteriorados, ropa, juguetes, muebles y rastros de roedores.

La restitución del inmueble fue ordenada por un juez de enjuiciamiento con sede en Texcoco, luego de reconocer a Mariana Santana Alfaro, hija de doña Carlota, como legítima propietaria de la casa ubicada en la Unidad Habitacional Exhacienda de Guadalupe, en Candelaria Tlapala.

Así encontraron la casa de Doña Carlota en Chalco

La entrega del inmueble estaba programada para las 12:00 horas de este jueves 24 de septiembre. Familiares de Doña Carlota y personal contratado ingresaron a la vivienda para revisar las condiciones en las que permaneció durante el tiempo que estuvo deshabitada.

En el interior fueron localizados colchones, ropa, juguetes, muebles, un horno de microondas y otros objetos. También se observaron zonas con humedad, acumulación de polvo, desorden y rastros que apuntaban a la presencia de roedores. Durante el recorrido se pudo observar que algunos espacios requerían labores de limpieza y mantenimiento debido al tiempo que permanecieron sin uso.

Arturo Santana, hijo de Doña Carlota, explicó que los objetos que permanecían dentro de la propiedad serán puestos a disposición de las personas que puedan acreditar su propiedad, con el objetivo de que puedan retirarlos.

Arturo Santana, hijo de #DoñaCarlota, se pronunció respecto a la restitución del inmueble que pertenece a su familia en #Chalco, Estado de México, donde el 1 de abril del 2025 ocurrió la confrontación armada entre la mujer y las personas que la habían despojado de la #vivienda.… pic.twitter.com/WEb4ASOIGj — Uno TV (@UnoNoticias) September 24, 2026

Familia comienza limpieza y mantenimiento del inmueble

Después de que se realizó la apertura de la vivienda, una cuadrilla contratada por la familia comenzó con los trabajos de limpieza y mantenimiento. Entre las primeras labores se encuentra el corte del pasto y la limpieza de diferentes áreas de la propiedad. El personal continuará trabajando en el inmueble para acondicionarlo después de más de 500 días sin habitarse.

Durante la revisión también se observaron señales de abandono y humedad en distintas zonas de la casa. La familia comenzó así una nueva etapa en la recuperación del inmueble, una vez concretada formalmente la restitución ordenada por la autoridad judicial.

🗣️Así fue el ingreso a la casa de Doña Carlota en Chalco. pic.twitter.com/I3sN6ywEhH — Uno TV (@UnoNoticias) September 24, 2026

¿Qué pasó en la casa de Doña Carlota?

El caso se remonta al 1 de abril de 2025, cuando Doña Carlota acudió junto con familiares al inmueble ubicado en Candelaria Tlapala, Chalco, en medio de una disputa relacionada con la propiedad. Durante el conflicto se registraron disparos que provocaron la muerte de dos personas, mientras que un menor de edad resultó lesionado.

A raíz de estos hechos, Doña Carlota enfrenta un proceso judicial por homicidio y tentativa de homicidio. Actualmente permanece bajo la medida de prisión domiciliaria. Dos de sus hijos también enfrentan proceso por los mismos delitos y permanecen recluidos en un centro penitenciario del Estado de México.

Juez ordena restitución de la vivienda

La restitución de la casa fue ordenada por un juez de enjuiciamiento con sede en Texcoco, quien reconoció a Mariana Santana Alfaro como propietaria legítima del inmueble. Con la entrega formal de la vivienda, la familia pudo ingresar nuevamente a la propiedad y comenzar las labores necesarias para su recuperación.

El inmueble permaneció bajo resguardo durante más de 500 días, periodo en el que la familia no pudo disponer de la casa. Ahora, los trabajos de limpieza y mantenimiento continuarán mientras la familia revisa las condiciones de la propiedad y determina las acciones necesarias para volver a utilizarla.

La entrega del inmueble marca una nueva etapa en el caso de Doña Carlota, mientras el proceso judicial relacionado con los hechos ocurridos el 1 de abril de 2025 continúa conforme a las determinaciones de las autoridades.

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