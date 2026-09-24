Operativo contra el CJNG en Ecuador deja 30 detenidos con apoyo de EE. UU.

Operativo contra el CJNG en Ecuador. Foto: X de Ministro de Interior de Ecuador.

Ecuador desarticuló un brazo local del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) durante un operativo realizado la madrugada del jueves 24 de septiembre, con la participación de tropas estadounidenses y la Administración para el Control de Drogas (DEA), informó el ministro del Interior, John Reimberg. Unos 30 ecuatorianos fueron detenidos por su presunta relación directa con la organización criminal mexicana.

De acuerdo con el funcionario, el operativo se realizó en distintas ciudades del país y contó con la participación de aproximadamente 320 policías ecuatorianos y 50 elementos del Comando Sur de Estados Unidos.

OPERACIÓN CONJUNTA ENTRE POLICÍA NACIONAL Y TROPAS NORTEAMERICANAS



CABECILLAS, FINANCISTAS Y UNA ESTRUCTURA COMPLETA DE NARCOTRÁFICO QUE TENÍA VÍNCULOS DIRECTOS CON EL CARTEL JALISCO NUEVA GENERACIÓN CAYERON ESTA MADRUGADA EN TRES PROVINCIAS.



La operación fue ejecutada esta… pic.twitter.com/gTTKuJBHOe — John Reimberg (@JohnReimberg) September 24, 2026

La cooperación internacional tiene resultados.



Seguimos trabajando. pic.twitter.com/nTE3xqWmhZ — John Reimberg (@JohnReimberg) September 24, 2026

¿De qué se acusa al brazo del CJNG en Ecuador?

Según la información difundida por el ministro del Interior, la organización se dedicaba al tráfico de cocaína producida en Colombia hacia el mercado internacional. Para ello, utilizaba los puertos de Guayaquil y Machala, ubicados en el suroeste de Ecuador.

Los operativos se llevaron a cabo en diferentes puntos, incluida una zona residencial de Samborondón, localidad cercana a Guayaquil. La intervención se realizó en el marco de la cooperación entre Ecuador, Estados Unidos y la agencia antidrogas estadounidense.

Quito y Washington mantienen una ofensiva conjunta contra el narcotráfico, que también incluye acciones contra embarcaciones de bandera ecuatoriana que, según las autoridades, presuntamente abastecen de combustible a lanchas vinculadas con el tráfico de drogas en alta mar.

Abaten a alias Charlie, integrante de Los Choneros

Un día antes del operativo contra el brazo del CJNG, el miércoles, militares ecuatorianos y estadounidenses abatieron a alias Charlie, integrante de la banda ecuatoriana Los Choneros, durante un enfrentamiento registrado en las afueras de Manta.

Las autoridades señalaron que Charlie era uno de los criminales más buscados de esa organización y que tenía vínculos con el Frente Oliver Sinisterra, una disidencia de las extintas FARC en Colombia, así como con el CJNG.

El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, se refirió al operativo a través de su cuenta de X y afirmó que las acciones representan un resultado contra quienes amenazan a la población y financian actividades criminales desde otros países.

Las operaciones militares contra el crimen organizado en Ecuador han generado cuestionamientos de organizaciones de derechos humanos, que han denunciado presuntos casos de abuso de la fuerza, tortura y desaparición forzada.

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