5 hábitos diarios que pueden ayudarte a fortalecer la relación de pareja, según Maggie Hegyi

El trabajo, el celular y los pendientes pueden hacer que una pareja tenga cada vez menos tiempo para platicar y convivir. Sin embargo, no siempre es necesario organizar una cita de varias horas para recuperar esos espacios.

En Trucos para Ti, Maggie Hegyi comparte cinco hábitos sencillos que pueden ayudar a fortalecer la relación y mantener la conexión en el día a día.

Pregunta cómo estuvo su día

Más allá del clásico “¿todo bien?”, Maggie Hegyi recomienda hacer preguntas que permitan conocer realmente cómo se sintió la otra persona.

Una opción es preguntar: “¿Qué fue lo mejor y lo más difícil de tu día?”.

La clave está en escuchar con atención y dejar a un lado el celular mientras la otra persona habla.

Dediquen cinco minutos sin pantallas

No es necesario pasar horas conversando. Una alternativa es reservar unos minutos al día sin televisión, teléfono u otras pantallas.

Puede ser mientras toman un café o un té, o simplemente antes de dormir. El objetivo es aprovechar ese momento para platicar y estar presentes.

Reconoce algo que agradeces

Otro hábito consiste en expresar agradecimiento por algún detalle de la pareja.

Puede ser algo tan sencillo como decir: “Gracias por ayudarme hoy” o “Me gustó mucho que me escucharas”.

Reconocer estos pequeños gestos ayuda a evitar que las acciones cotidianas se vuelvan parte de una rutina que pasa desapercibida.

Dense un abrazo

Maggie Hegyi también recomienda incluir el contacto físico como una forma de demostrar cercanía.

Un abrazo de unos cuantos segundos puede ser una manera sencilla de conectar con la pareja y generar una sensación de seguridad.

Y no tiene que ser necesariamente romántico. Un abrazo con cariño al llegar a casa también puede convertirse en un momento para reconectar.

Hagan una pregunta diferente

Finalmente, la recomendación es salir de las conversaciones de todos los días con alguna pregunta que permita conocer nuevos intereses o planes.

Por ejemplo: “¿Qué te gustaría hacer este fin de semana?” o “¿Qué sueño te gustaría cumplir algún día?”.

La idea es crear espacios para hablar de algo más allá de las obligaciones y pendientes cotidianos.

La clave está en hacer espacio para conectar

De acuerdo con Maggie Hegyi, fortalecer una relación no necesariamente requiere dedicarle varias horas al día. Pequeños momentos de atención, escucha y afecto pueden convertirse en una forma sencilla de mantener la conexión.

Por ello, reservar cinco minutos al día para hablar sin distracciones, reconocer un detalle, darse un abrazo o hacer una pregunta diferente puede ayudar a romper la rutina y generar un momento de convivencia.

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