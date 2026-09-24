¿Por qué “2 de octubre no se olvida”? Esto ocurrió en Tlatelolco en 1968

A qué se refiere “2 de octubre no se olvida”. Foto: Cuartoscuro

La frase “2 de octubre no se olvida” recuerda la matanza ocurrida el 2 de octubre de 1968 en la Plaza de las Tres Culturas, en Tlatelolco, Ciudad de México, donde una concentración del movimiento estudiantil fue reprimida por fuerzas del Estado.

Con el paso de los años, la consigna se convirtió en una expresión relacionada con la memoria, la verdad, la justicia y el rechazo a la represión de la protesta social. El Archivo General de la Nación (AGN) señala que el grito “¡2 de octubre no se olvida!” representa una expresión contra la impunidad, el olvido y la amnesia colectiva.

La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) también ha considerado los hechos del 2 de octubre de 1968 entre las violaciones a derechos humanos más graves de la historia contemporánea de México y ha señalado que todavía existen interrogantes sobre el número de víctimas y las circunstancias completas de lo ocurrido.

¿Qué ocurrió el 2 de octubre de 1968?

El 2 de octubre de 1968, alrededor de 10 mil personas se concentraron en la Plaza de las Tres Culturas de Tlatelolco para participar en un mitin convocado por el movimiento estudiantil.

De acuerdo con la CNDH, el acto comenzó aproximadamente a las 17:30 horas y tenía como propósito mantener las movilizaciones y exponer las demandas del movimiento.

Entre las principales exigencias se encontraban:

Libertad de los presos políticos

Derogación de los artículos 145 y 145 Bis del Código Penal Federal, relacionados con el delito de disolución social

Desaparición del Cuerpo de Granaderos y otros cuerpos represivos

y otros cuerpos represivos Destitución de mandos policiales y militares señalados como responsables de la represión

Indemnización para familiares de muertos y heridos

Deslinde de responsabilidades por los actos represivos

La concentración tenía previsto concluir en Tlatelolco. Los estudiantes incluso habían decidido suspender una marcha hacia el Casco de Santo Tomás para evitar provocaciones.

Sin embargo, el mitin terminó en una operación de fuerzas militares y de seguridad.

¿Cómo comenzó la represión en Tlatelolco?

Uno de los elementos documentados sobre la operación del 2 de octubre es la participación del Batallón Olimpia, un cuerpo integrado por elementos militares y de seguridad que operó vestido de civil.

La CNDH documenta que integrantes de este grupo se infiltraron entre los asistentes al mitin. La operación ha sido identificada en diversas investigaciones como Operación Galeana.

Los integrantes del Batallón Olimpia utilizaban como distintivo un guante blanco, elemento que posteriormente permitió identificar a algunos de los participantes en el operativo.

El Archivo General de la Nación conserva documentación relacionada con los cuerpos de inteligencia y seguridad que siguieron los acontecimientos del movimiento estudiantil, entre ellos expedientes de la Dirección Federal de Seguridad (DFS) y de la Dirección General de Investigaciones Políticas y Sociales (DGIPS).

Estos archivos forman parte de la documentación que permitió ampliar la investigación histórica sobre el movimiento estudiantil y los acontecimientos de Tlatelolco.

Foto: AFP

¿Por qué había militares en Tlatelolco?

El 2 de octubre de 1968 ocurrió después de varias semanas de movilizaciones, enfrentamientos y presencia militar y policial en distintos puntos de la Ciudad de México.

El movimiento estudiantil comenzó a finales de julio de 1968, después de enfrentamientos entre estudiantes y policías. De acuerdo con la cronología elaborada por la Filmoteca de la UNAM, el 22 de julio ocurrió una pelea entre estudiantes de las vocacionales 2 y 5 del IPN y alumnos de la preparatoria Isaac Ochoterena.

Al día siguiente intervinieron los granaderos y se produjeron agresiones contra estudiantes.

Las protestas crecieron durante los días siguientes y el Ejército llegó a ocupar instalaciones educativas.

El 18 de septiembre de 1968, el Ejército tomó Ciudad Universitaria. El AGN documenta que durante esa operación fueron detenidas más de mil 500 personas.

También se registró la ocupación militar de instalaciones del Instituto Politécnico Nacional, incluido el Casco de Santo Tomás.

¿Qué pasó en la Plaza de las Tres Culturas?

La secuencia completa de los acontecimientos continúa siendo objeto de investigación histórica. Sin embargo, está documentado que durante el mitin se produjo un operativo de fuerzas militares y de seguridad y comenzaron los disparos.

Los asistentes intentaron escapar de la Plaza de las Tres Culturas hacia edificios y calles cercanas.

Paisaje urbano de la CDMX en 1985. Foto: UnoTV

La documentación histórica de la UNAM conserva fotografías y testimonios de aquella noche y de los días posteriores, incluido un apartado dedicado a las “Secuelas de la matanza del 2 de octubre”.

También existen fotografías publicadas por periódicos de la época que muestran a soldados desplegados en Tlatelolco, personas huyendo y las consecuencias de los enfrentamientos.

El AGN señala que la noche del 2 de octubre dejó muertos, heridos y detenidos, pero advierte que el número exacto de víctimas mortales no se ha establecido de manera definitiva.

¿Cuántas personas murieron el 2 de octubre?

La cifra de víctimas es uno de los aspectos que debe manejarse con precisión periodística, debido a que no existe un número definitivo y universalmente aceptado de personas asesinadas el 2 de octubre de 1968.

El propio Archivo General de la Nación explica que las cifras históricas son contradictorias.

Los periódicos publicados al día siguiente manejaron inicialmente cifras oficiales de aproximadamente 20 a 29 civiles muertos.

Por su parte, el Consejo Nacional de Huelga difundió una estimación de 40 muertos inicialmente y hasta unos 150 fallecidos al finalizar aquella noche, con base en testimonios de personas que se encontraban en los edificios de Tlatelolco.

Décadas después se realizaron investigaciones con documentación de los archivos de seguridad del Estado.

Una investigación de Kate Doyle, del National Security Archive, identificó 34 personas muertas y otras 10 no identificadas, aunque la propia investigación advertía que esa lista tampoco podía considerarse definitiva.

Por ello, no resulta preciso presentar una cifra única como el número comprobado de muertos de Tlatelolco sin acompañarla de su fuente y de la advertencia correspondiente.

La CNDH también ha señalado la falta de certeza sobre el número de víctimas directas e indirectas.

¿Quiénes fueron las víctimas de Tlatelolco?

Aunque el episodio suele denominarse “matanza estudiantil”, las víctimas no fueron exclusivamente estudiantes.

En la Plaza de las Tres Culturas había estudiantes, profesores, trabajadores, habitantes de la zona y otras personas que acudieron al mitin o se encontraban en sus alrededores.

La Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México ha descrito las consecuencias de los hechos como cientos de muertos, heridos y desaparecidos, además de miles de detenidos.

Por ello, el acontecimiento también puede describirse como la represión del movimiento estudiantil y de la población reunida en Tlatelolco.

¿Por qué el gobierno reprimió al movimiento estudiantil?

El movimiento estudiantil de 1968 se desarrolló dentro de un contexto político marcado por una fuerte concentración del poder presidencial.

México estaba gobernado por Gustavo Díaz Ordaz, mientras el PRI mantenía el predominio político nacional.

Las protestas comenzaron por conflictos entre estudiantes y policías, pero posteriormente se transformaron en un movimiento más amplio que cuestionaba el autoritarismo, la represión policial, la falta de libertades políticas y la existencia de presos políticos.

La documentación de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sobre el contexto histórico del 68 señala que el sistema político mexicano estaba caracterizado por un partido hegemónico y amplias facultades presidenciales.

El movimiento involucró a estudiantes de la UNAM, IPN, Escuela Normal, Chapingo, El Colegio de México, Universidad Iberoamericana y otras instituciones, además de profesores, intelectuales, artistas y distintos sectores sociales.

¿Qué relación tuvieron las Olimpiadas de México 1968?

Los Juegos Olímpicos de México 1968 estaban próximos a comenzar cuando ocurrieron los hechos de Tlatelolco.

La ceremonia de inauguración estaba programada para el 12 de octubre de 1968, apenas 10 días después del mitin.

El gobierno mexicano buscaba proyectar internacionalmente una imagen de estabilidad y control durante la celebración de los Juegos Olímpicos.

La crisis estudiantil llevaba semanas desarrollándose en la capital y había adquirido relevancia nacional e internacional.

La documentación histórica conservada por El Colegio de México permite consultar comunicados gubernamentales, versiones de estudiantes y cobertura periodística de aquellos meses.

¿Qué significa “2 de octubre no se olvida”?

La frase “2 de octubre no se olvida” dejó de referirse únicamente a una fecha y se convirtió en una expresión de memoria histórica.

El AGN señala que la consigna representa una postura contra la impunidad, el olvido y la amnesia colectiva.

Con el paso de las décadas, la frase también quedó vinculada con distintos reclamos:

Memoria: recordar a quienes murieron, fueron heridos, detenidos o desaparecieron

recordar a quienes murieron, fueron heridos, detenidos o desaparecieron Derecho a saber: conocer qué ocurrió y quiénes fueron responsables

conocer qué ocurrió y quiénes fueron responsables Justicia: exigir responsabilidades por las violaciones a derechos humanos

exigir responsabilidades por las violaciones a derechos humanos Libertad de expresión y manifestación: recordar las demandas relacionadas con libertades políticas y sociales

recordar las demandas relacionadas con libertades políticas y sociales No repetición: preservar la memoria para evitar que acontecimientos similares vuelvan a ocurrir

El AGN ha señalado que la preservación y apertura de los archivos relacionados con el movimiento estudiantil de 1968 contribuye al llamado “derecho a saber”.

¿Qué archivos existen sobre el movimiento de 1968?

Una parte de la reconstrucción histórica de Tlatelolco se ha realizado mediante la apertura progresiva de documentos que durante décadas permanecieron reservados.

El Archivo General de la Nación conserva documentación de organismos como:

Dirección Federal de Seguridad

Dirección General de Investigaciones Políticas y Sociales

Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal

Archivo fotográfico de los Hermanos Mayo

En 2018, el entonces Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales determinó que documentación relacionada con el Movimiento Estudiantil de 1968 debía ser pública.

El AGN señala que aproximadamente 19 mil fojas fueron consideradas de valor histórico y puestas a disposición para consulta.

También existe M68: Ciudadanías en movimiento, proyecto desarrollado por el AGN y la UNAM, que reúne documentos de archivos públicos y privados y materiales sobre los movimientos sociales mexicanos desde 1968.

El Centro Cultural Universitario Tlatelolco conserva además un fondo físico con libros, fotografías, volantes, objetos, videos, prensa y más de 150 entrevistas y testimonios de participantes y protagonistas de las movilizaciones.

El Colegio de México también conserva una colección documental del movimiento estudiantil con documentos producidos entre julio y diciembre de 1968 y una cronología basada en información periodística de la época.

¿Hubo consecuencias judiciales?

El esclarecimiento de los hechos del 2 de octubre de 1968 ha enfrentado dificultades relacionadas con la documentación disponible, la identificación de víctimas y la determinación de responsabilidades.

En 2002 se creó la Fiscalía Especial para Movimientos Sociales y Políticos del Pasado (FEMOSPP) para investigar acontecimientos de este tipo.

El AGN señala que el informe final de esa Fiscalía concluyó que no había evidencia suficiente para establecer una lista definitiva de víctimas.

La CNDH sostuvo en 2018, al cumplirse 50 años de los hechos, que persistían dificultades para hablar de verdad y justicia plenas sobre Tlatelolco, debido a la falta de certeza sobre los hechos y las víctimas, así como a la permanencia de violaciones a derechos humanos sin una respuesta suficiente.

La Suprema Corte también ha documentado testimonios y elementos relacionados con los hechos y con la investigación por genocidio iniciada décadas después.

¿Qué está documentado y qué sigue sin esclarecerse?

Entre los aspectos documentados sobre el 2 de octubre de 1968 se encuentran:

El inicio del movimiento estudiantil a finales de julio de 1968

a finales de julio de 1968 Los enfrentamientos entre estudiantes y cuerpos policiales

La ocupación militar de instalaciones universitarias

La toma de Ciudad Universitaria el 18 de septiembre

el 18 de septiembre El mitin del 2 de octubre en la Plaza de las Tres Culturas

La participación de fuerzas militares y cuerpos de seguridad

La presencia e infiltración de integrantes del Batallón Olimpia

Los disparos registrados durante la operación

La existencia de muertos, heridos y detenidos

La presencia de estudiantes y otros civiles entre las víctimas

La existencia de archivos oficiales relacionados con el movimiento

La apertura posterior de documentación para investigación histórica

En cambio, todavía no existe una respuesta definitiva sobre:

El número exacto de personas asesinadas

El número total de desaparecidos

La identidad de todas las víctimas

La responsabilidad individual de todos los participantes en la operación

La totalidad de la cadena de mando y toma de decisiones

La reconstrucción completa de quién inició los primeros disparos y bajo qué circunstancias

La existencia de diferentes versiones sobre algunos detalles no elimina la documentación sobre la represión en Tlatelolco, las víctimas y el operativo ocurrido el 2 de octubre de 1968.

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