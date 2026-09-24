Precio del jitomate aumenta; ¿por qué subió y cómo afecta a los hogares?

Jitomate aumenta de precio. Foto: Cuartoscuro

El jitomate hoy es más caro, pues durante la primera quincena de septiembre de 2026, aumentó su precio 22.79%. El creciente costo de uno de los ingredientes principales para la comida del mexicano se convirtió en un duro golpe para el bolsillo de miles de familias que tienen que invertir más del gasto diario para realizar platillos tradicionales como el arroz rojo, las sopas y hasta un pico de gallo.

A pesar de que el jitomate se convirtió en el producto genérico con mayor incidencia al alza sobre la inflación general, de acuerdo con el Índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC) del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), con lo que se convirtió en el producto genérico con mayor incidencia al alza sobre la inflación general, las causas del aumento podrían ser varias, según revelaron autoridades en meses pasados.

En la primera quincena de septiembre 2026, el Índice Nacional de Precios al Consumidor #INPC presentó un nivel de 146.010 y representó un aumento de 0.33% respecto a la quincena previa. Con este resultado, la inflación general anual fue de 3.42%.



Por componente, la inflación… pic.twitter.com/g1n27l9QVD — INEGI INFORMA (@INEGI_INFORMA) September 24, 2026

El jitomate registró una incidencia de 0.105% sobre la inflación general. En términos anuales, el precio del producto acumuló una variación de 25.77%.

La cifra se presentó en un contexto en el que el INPC aumentó 0.33% en la primera quincena de septiembre y la inflación general anual se ubicó en 3.42%. Dentro del componente de frutas y verduras, los precios aumentaron 3.38% durante la quincena.

¿Por qué aumentó el precio del jitomate?

Aunque el Inegi reportó un aumento de 22.79% en el precio del jitomate durante la primera quincena de septiembre, el dato no establece una causa específica.

En meses anteriores, la Secretaría de Agricultura señaló que la menor superficie sembrada, factores climáticos, plagas y problemas en la comercialización habían afectado la disponibilidad y los precios del producto, condiciones que podrían seguir influyendo en su comportamiento.

Ante ese escenario, el Gobierno federal y productores acordaron en junio el Acuerdo Nacional para el Ordenamiento de la Producción, Abasto, Comercialización y Precio Justo del Jitomate, con acciones para ordenar la producción y fortalecer el abasto. Sin embargo, estos antecedentes no permiten atribuir directamente a un solo factor el incremento registrado en septiembre.

Importancia del jitomate para los hogares mexicanos

El jitomate forma parte de la alimentación cotidiana en México y tiene presencia tanto como ingrediente principal como en salsas, caldos, guisos y ensaladas. La Secretaría de Agricultura lo identifica como una de las hortalizas esenciales de la cocina mexicana.

Para los hogares que compran este producto, un aumento de su precio significa que adquirir la misma cantidad de jitomate requiere un mayor gasto que en la quincena anterior, aunque el efecto concreto depende del consumo de cada familia y del precio que encuentre en el establecimiento donde realiza sus compras.

¿Qué platillos se preparan con jitomate?

El jitomate se utiliza crudo, cocido, asado o procesado. Entre las preparaciones y alimentos de consumo común que incorporan esta hortaliza se encuentran:

Salsas rojas para tacos, carnes y otros guisos

Arroz rojo y diferentes caldillos

Sopas y guisos preparados con jitomate

Pico de gallo y ensaladas

Jitomates rellenos y al horno

Salsas, purés y conservas utilizados en distintas recetas

La Secretaría de Agricultura destaca también su presencia en sopas, guisos, ensaladas, licuados y jugos, mientras que el SIAP señala su uso extendido en salsas y preparaciones de la cocina mexicana.

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