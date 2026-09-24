Tras 541 días, Doña Carlota recuperará este jueves su casa en Chalco

Doña Carlota recuperará su casa después de 541 dias. Foto: Felipe Cruz.

541 días después, el inmueble que quedó en el centro del caso de Doña Carlota será devuelto formalmente a su propietaria, Mariana Santana Alfaro. La entrega está programada para este jueves 24 de septiembre, a las 12:00 horas, en el inmueble ubicado en Candelaria Tlapala, Chalco, Estado de México.

Uno TV estará EN VIVO desde Chalco para mostrar el momento de la entrega, los detalles de la diligencia y los acontecimientos posteriores relacionados con el caso.

La devolución se realizará en cumplimiento de una sentencia dictada el 2 de julio de 2026 por un juez de enjuiciamiento del Distrito Judicial de Texcoco, así como de un acuerdo de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM).

La vivienda permanecía asegurada desde el 1 de abril de 2025, fecha en la que ocurrió el enfrentamiento que llevó el caso de Doña Carlota a la atención pública.

🇲🇽🏠 La familia de “Doña Carlota” recuperó su casa en Chalco por orden judicial.



Un juez de enjuiciamiento de Texcoco reconoció la propiedad legal de Mariana Santana Alfaro y ordenó la restitución del inmueble, que permanecía asegurado por las autoridades. pic.twitter.com/7jkl7h20V2 — Luis Gabriel Velázquez (@soyluisgabriel1) September 19, 2026

¿Qué pasó en la casa de Doña Carlota?

El inmueble fue escenario de un enfrentamiento ocurrido el 1 de abril de 2025, cuando Doña Carlota acudió al lugar en medio de una disputa por la posesión de la vivienda. Durante el incidente, la mujer realizó disparos con un arma de fuego contra varias personas. Dos hombres murieron y otra persona resultó lesionada.

Posteriormente, el caso adquirió notoriedad debido a la difusión en redes sociales de videos relacionados con el enfrentamiento y la detención de la mujer. Ahora, 541 días después de aquellos hechos, el inmueble será entregado formalmente a su propietaria.

Doña Carlota afirma que actuó por miedo

Después de los hechos ocurridos en Chalco, Doña Carlota dio su versión sobre lo sucedido y explicó las razones por las que tomó un arma de fuego. Mientras se encontraba en prisión, la mujer sostuvo, durante una entrevista con Saskia Niño de Rivera, que actuó por miedo ante una situación que consideraba de riesgo para ella y su familia.

Doña Carlota declara que disparó por miedo tras enfrentar ocupación irregular en inmueble de Chalco, Edomex. https://t.co/8O2vjXHMpS pic.twitter.com/KwMpQeMEgc — Uno TV (@UnoNoticias) April 10, 2026

De acuerdo con su testimonio, el día del enfrentamiento acudió junto con familiares al inmueble, en el contexto de una disputa por su posesión. La versión de Doña Carlota sobre los hechos corresponde a sus declaraciones y forma parte de los elementos públicos que rodearon el caso.

Doña Carlota recibió prisión domiciliaria

Un 17 de marzo de 2026, a casi un año del enfrentamiento que hizo que su caso se viralizara en redes sociales, un juez autorizó que Doña Carlota continuara su proceso legal bajo la medida cautelar de prisión domiciliaria. El caso generó debate en redes sociales debido a la discusión sobre la posesión de inmuebles y los límites de la legítima defensa. La situación jurídica de la mujer y las resoluciones relacionadas con el caso corresponden a las autoridades judiciales competentes.

🗣️Doña Carlota “N” sale del Penal de Chalco en el Estado de México.



Recibida por familiares y medios de comunicación con el grito "sí se pudo", Doña Carlota "N" abandonó el penal para seguir cumpliendo su condena en arresto domiciliario.



Aseguró que seguirá luchando por la… pic.twitter.com/42SQvyjdTH — Uno TV (@UnoNoticias) April 1, 2026

¿Qué es el “Movimiento Doña Carlota”?

Tras la detención y posterior cambio de medida cautelar de Doña Carlota, un grupo de abogados encabezado por su hijo, el diputado Arturo Alfaro, comenzó a atender casos de personas que aseguran haber sido despojadas de sus viviendas.

El llamado “Movimiento Doña Carlota”, impulsado por abogados encabezados por el diputado Arturo Alfaro, hijo de la adulta mayor, informó que ya logró la restitución de tres #viviendas a sus legítimos propietarios tras recibir denuncias de presuntos #despojos.



El caso surgió… pic.twitter.com/krHmEHlfrv — Uno TV (@UnoNoticias) July 28, 2026

El grupo, identificado como “Movimiento Doña Carlota”, ha difundido casos en los que afirma haber conseguido la restitución de inmuebles. De acuerdo con la información proporcionada por el movimiento, hasta el momento se han logrado tres restituciones de propiedades.

El grupo busca brindar asesoría a personas que aseguran haber enfrentado problemas relacionados con la posesión de sus viviendas. Las circunstancias y resoluciones de cada caso corresponden a sus respectivos procesos legales. La entrega del inmueble de Candelaria Tlapala representa un nuevo episodio del caso que comenzó en abril de 2025 y que posteriormente generó amplia atención en redes sociales.

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