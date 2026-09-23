Encuentran sin vida a Joselyn Sandoval en la autopista México-Tulancingo

Ficha de búsqueda de Joselyn Sandoval. Foto: FGJEM

El cuerpo sin vida de Joselyn Sandoval Calderon, una joven de 21 años reportada como desaparecida en el Estado de México (Edomex), fue localizado este miércoles a un costado de la autopista México-Tulancingo, dentro de la jurisdicción del municipio de Axapusco.

De acuerdo con la información oficial emitida por la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) a través del Protocolo Alba, Joselyn había sido vista por última vez el pasado 21 de septiembre de 2026 en la colonia Centro del municipio de Teotihuacán. Su desaparición motivó la emisión de un boletín de urgencia bajo el folio ODI/ECA/A/1035805/2026.

Detalle de los hechos y reporte de desaparición

La denuncia formal por la ausencia de la joven fue realizada el 22 de septiembre. Tras la alerta, colectivos de búsqueda y familiares difundieron la ficha de localización para dar con su paradero.

De acuerdo con el boletín emitido por el programa ODISEA de la FGJEM, las características físicas y señas particulares de Joselyn Sandoval Calderon eran las siguientes:

Nombre completo: Joselyn Sandoval Calderon

Joselyn Sandoval Calderon Edad: 21 años (fecha de nacimiento: 27 de octubre de 2004)

21 años (fecha de nacimiento: 27 de octubre de 2004) Lugar de desaparición: Colonia Centro, Teotihuacán, Estado de México

Colonia Centro, Teotihuacán, Estado de México Estatura y peso: 1.50 metros | 56 kg

1.50 metros | 56 kg Tez y cabello: Blanca, cabello negro

Blanca, cabello negro Señas particulares: Lunar en el pómulo izquierdo y un lunar de carne en el párpado del ojo izquierdo

Lunar en el pómulo izquierdo y un lunar de carne en el párpado del ojo izquierdo Vestimenta el día de los hechos: Blusa color beige de cuello de tortuga, overol de mezclilla color azul claro y tenis color blanco con beige

Hallazgo en la autopista México-Tulancingo

El hallazgo del cadáver se registró a un costado de la vía rápida en el municipio de Axapusco, zona colindante con la región de Teotihuacán. Elementos de seguridad pública y servicios periciales acudieron al lugar para acordonar el área y realizar el levantamiento del cuerpo, así como la recolección de los primeros indicios.

Las autoridades del Estado de México han iniciado las investigaciones correspondientes bajo los protocolos de perspectiva de género para esclarecer las causas de su fallecimiento y dar con el o los responsables.

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