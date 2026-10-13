Video: así fue la fuga de gas y explosión en Coacalco, Edomex

Video muestra la fuga de gas. Foto: Fernando Cruz

La fuga de gas y posterior explosión en una gasera de Coacalco, Estado de México, quedó registrada en video.

Las imágenes muestran cómo una nube de gas blanco comenzó a dispersarse en un espacio público con aparatos para hacer ejercicio, antes de que se produjera un incendio y una explosión.

‼️ASÍ FUE LA FUGA DE GAS Y EXPLOSIÓN EN #COACALCO #EDOMEX‼️ pic.twitter.com/ih6KatdKOl — FERNANDO CRUZ PERIODISTA (@FerCruzReporter) October 13, 2026

Así comenzó la fuga de gas en Coacalco

En la primera toma del video se observa cómo el gas de color blanco se extiende entre los aparatos de ejercicio instalados en la zona. Momentos después, el gas se incendia y las llamas se propagan, hasta provocar una explosión.

Las imágenes también muestran a personas que corren y evacuan el lugar para ponerse a salvo del fuego. Ante la emergencia, quienes se encontraban en la zona intentaron alejarse del incendio.

Explosión en gasera moviliza a cuerpos de emergencia

El incidente ocurrió durante las primeras horas de este martes en una gasera ubicada en la calle Xalatlaco, en la colonia El Ranchito, cerca de Lomas de Coacalco. De acuerdo con los primeros reportes, en el inmueble había varias pipas que eran abastecidas con gas LP cuando ocurrió la explosión.

Los reportes señalan que dos pipas con capacidad de 40 mil litros cada una se encontraban en el sitio.

La emergencia dejó, al menos, una persona herida. Además, la explosión dañó la cabina de una de las pipas y al menos tres vehículos que estaban dentro del establecimiento.

#LOÚLTIMO 🚨 La explosión de una pipa de gas LP en una gasera de #Coacalco, Estado de México, dejó al menos una persona herida y daños en viviendas y vehículos durante las primeras horas de este martes.



El estallido ocurrió en un inmueble ubicado en la calle Xalatlaco, en la… pic.twitter.com/dlrJVCS9Yg — Uno TV (@UnoNoticias) October 13, 2026

Reportan daños en viviendas tras explosión

La onda expansiva también provocó daños en puertas y ventanas de al menos media docena de viviendas cercanas a la gasera. Al lugar acudieron bomberos y paramédicos de Coacalco, quienes atendieron la emergencia y lograron controlar la situación.

Tras el incendio y la explosión, las autoridades continuaron con las labores de remoción de escombros y la evaluación de los daños ocasionados por el incidente.

Las causas de la fuga y de la posterior explosión aún no se detallan en las investigaciones.

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