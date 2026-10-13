VIDEO: cae puente peatonal en Monterrey y aplasta un auto; no reportan lesionados
La caída de la estructura sobre la avenida Revolución provocó afectaciones al tránsito y movilización de cuerpos de emergencia en Monterrey.
El colapso de una estructura de un puente peatonal provocó afectaciones viales en la avenida Revolución, en Monterrey, Nuevo León.
Un automóvil particular quedó debajo de la estructura, que aplastó parte de la carrocería. Hasta el momento, no se reportan personas lesionadas.
Un video captado por un usuario muestra los daños ocasionados por la caída del puente, que dejó un vehículo afectado. El incidente generó complicaciones en la circulación y largas filas de automóviles en la zona.
Protección Civil de Monterrey reporta cierres de carriles en avenida Revolución
Protección Civil de Monterrey informó sobre el cierre de los carriles exprés de la avenida Constitución, desde la avenida Revolución, debido a la caída de la estructura del puente peatonal.
Las autoridades exhortaron a los automovilistas a extremar precauciones, evitar circular por la zona afectada y utilizar rutas alternas para reducir las complicaciones en sus traslados. Hasta el momento, no se han reportado personas lesionadas por este incidente.
Elementos de Tránsito de Monterrey se encuentran en el lugar para atender el incidente y apoyar con las labores viales.
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